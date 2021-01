Roma, 13 gennaio 2021 - Emergono nuovi dettagli sulla zona bianca che il Governo intende stabilire, probabilmente già nel nuovo Dpcm in vigore dal 16 gennaio. Il ministro Roberto Speranza oggi alla Camera ha chiarito che la quarta fascia "potrà scattare solo con livelli epidemiologici molto bassi, incidenza sotto i 50 casi settimanali ogni 100mila abitanti, indice Rt sotto 1 e indice di rischio basso".

E ha confermato che le limitazioni nelle aree interessate "saranno relative alle regole fondamentali come indossare le mascherine". Facile presumere, quindi, la riapertura di ristoranti e bar, magari senza limiti di orario, così come quella dei musei (che già dovrebbero tornare operativi in zona gialla da sabato) e dei cinema. In dubbio la ripartenza degi sport di contatto, dal momento che Speranza ha confemato le mascherine, mentre piscine e palestre potrebbero finalmente avere il via libera, almeno in questa zona. Nelle regioni bianche dovrebbero essere riaperti gli impianti sciistici (anche se la stagione, quando le prime regioni arriveranno nella fascia, rischia di essere già agli sgoccioli).

Il ministro ha tenuto a precisare come sia "difficile che quest'area possa scattare nel breve,ma iniziamo ad indicare un percorso di speranza per i mesi che verranno".

Le regioni

In attesa dei nuovi dati del monitoraggio Iss, che usciranno tra giovedì e venerdì, possiamo cercare di capire quali regioni potrebbero entrare prima nella zona bianca. In base allo scorso report, ben

Abruzzo (0,9), Basilicata (0.83), Campania (0.83), Friuli Venezia Giulia (0,91), Lazio (0.98), Marche (0.93), Piemonte (0.95), Provincia autonoma di Bolzano (0.81), Provincia autonoma di Trento (0.85) Toscana: (0.9) e addirittura il Veneto (0.97), finito poi in zona arancione.

Il problema è il tasso di incidenza: nessuna si avvicina ai 50 casi settimanali per 100 abitanti. I più bassi si rilevavano in Sardegna (78,01), Toscana (78,95) e Calabria (82,3). Di queste, la Toscana era la sola regione (unica in Italia) considerata a indice di rischio "basso". Ma attenzione: perché i prossimi dati potrebbero ribaltare la situazione. Come ha ribadito Speranza, non sembra possibile, nel breve, l'ingresso delle regioni in zona bianca.