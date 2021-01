Roma, 10 gennaio 2021 - Divieto di spostarsi anche tra regioni gialle, stretta anti-movida, rinvio dell'apertura degli impianti da sci: sono questi alcuni dei nodi su cui starebbe lavorando il governo, in vista del nuovo Dpcm che sarà adottato il 16 gennaio e sostituirà quello 3 dicembre, in scadenza il 15 gennaio. Oggi il premier Giuseppe Conte ha incontrato i capidelegazione della maggioranza e, a quanto si apprende, sembra sia già stato confermato il coprifuoco alle 22 e si inserirà la zona bianca. Ma è prevista per domani la riunione tra governo e Regioni, convocata dal ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia, dove si farà il punto proprio sulle nuove misure anti-Coronavirus, considerando gli ultimi dati dell'Iss. Ma, per le soglie dei parametri, che decreteranno i colori delle zone, e sulla durata del nuovo Dpcm si dovrà attendere dopo il vertice con le regioni e le comunicazioni al Parlamento del ministro della Salute, Roberto Speranza, il prossimo 13 gennaio.

Intanto, la stretta sulle regole anti Covid "si accompagnerà a nuovi ristori", hanno sottolineato fonti di governo dopo la riunione fra Conte e i capidelegazione. Vediamo allora quali sono le restrizioni che potrebbero essere introdotte, secondo le prime indescrizioni.

Stato d'emergenza e coprifuoco

Non è escluso nel prossimo Decreto ci sia la proroga dello stato d'emergenza, in scadenza il 31 dicembre. Sembra infatti che il governo stia valutando la possibilità di estenderlo fino al 30 aprile, prorogandolo quindi per 3 mesi. Sembra invece che sia già stato ribadito il coprifuoco, dalle 5 fino alle 22.

Spostamenti tra Regioni

Potrebbe essere prolungato il divieto di spostamenti anche tra Regioni "gialle". È l'ipotesi che emerge dal vertice di governo, in vista del nuovo Dpcm, con le misure anti contagio, a partire dal 15 gennaio. Sull'ipotesi, viene spiegato, ci si confronterà domani con le Regioni, nell'incontro già programmato. Viene invece smentita, da fonti di governo, l'ipotesi di una stretta nei weekend che renderebbe tutte le regioni "arancioni".

Tra le norme da inserire nel provvedimento, anche la proroga della regola sulle visite private per sole due persone, esclusi però gli under 14.

Stretta movida: stop asporto bar dopo le 18

Una delle ipotesi al vaglio del governo per il prossimo Dpcm sarebbe quella di varare una stretta anti-movida, vietando l'asporto dalle 18 esclusivamente per i bar. Saranno quindi consentite solo le consegne a domicilio. La proposta dovrà comunque essere sottoposta alle regioni nel vertice di domani con il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia.

Scuole e impianti da sci

Nel Dpcm, oltre alla scuola, entrerà molto probabilmente anche la proroga della chiusura degli impianti da sci, che al momento dovrebbero riaprire il 18 gennaio. Più volte nei giorni scorsi Boccia ha ribadito che potranno riaprire solo quando si sarà tornati alla normalità: "Prima si mettono in sicurezza sanitaria le comunità, prima si fanno tornare a scuola in presenza tutti gli studenti delle scuole superiori e poi si potrà tornare a parlare di impianti da sci".

Colori delle Regioni

Dopo aver rivisto la soglia dell'indice Rt, abbassandola ad 1 per entrare in zona arancione (era a 1,25) e a 1,25 anziché ad 1,50 per passare alla zona rossa, l'esecutivo punta ad inserire la nuova modifica nel prossimo Dpcm, una propost avanzata dall'Istituto superiore di Sanità e condivisa dal Comitato tecnico scientifico: se l'incidenza settimanale dei casi supera i 250 casi ogni centomila abitanti, la Regione è automaticamente in zona rossa. Ma i governatori non nascondono la loro perplessità alle modifiche: l'automatismo, è il ragionamento, potrebbe finire per penalizzare le regioni più virtuose, quelle che fanno il maggior numero di tamponi.

L'obiettivo del governo, però, è anche quello di dare un segnale di speranza: per questo nel Dpcm dovrebbe essere introdotta una nuova zona 'bianca' nella quale sarebbero aperte tutte le attività, scuole comprese. Il criterio ipotizzato per accedervi, al momento, sarebbe l'Rt sotto 0,5: una soglia che però ad oggi è ben lontana dall'essere raggiunta dalle regioni.

