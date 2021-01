Roma, 12 gennaio 2021 - La crisi è a un passo. Le speranze di Giuseppe Conte e del suo governo di andare avanti sono appese alle che separano dal consiglio dei ministri sul Recovery Plan, programmato per le 21:30.

Ad aprire uno spiraglio nel pomeriggio è Ettore Rosato, presidente di Italia Viva, il partito di Renzi che sembra sull'orlo di uscire dell'esecutivo. Rosato parla di "modifiche di sostanza" al documento sul Recovery plan, la bozza del Piano nazionale di ripresa e resilienza consegnata ieri ai ministri. "L'ho letto, credo che nell'ultima versione siano 179 pagine con modifiche che dovrebbero indurre chi ci ha attaccato il 7 di dicembre a guardare le modifiche apportate", dice a 'Un giorno da pecora'. Ma aggiunge: "Nel Recovery plan manca una visione complessiva, così sembra una grande legge di Bilancio". E ancora: "Siamo contenti di averlo portato sopra il livello di decenza". Ora "vedranno in Cdm le nostre ministre", spiega il presidente di Iv, lasciando intendere che un via libera al piano, che recepisce la quasi totalità delle richieste dei renziani, è nelle possibilità.

Ma potrebbe non bastare. Il lavoro dei pontieri è stato incessante nelle ultime settimane, si è cercato di evitare lo show down, ma la rottura fra Matteo Renzi e Giuseppe Conte appare ormai insanabile. Dovesse andare fino in fondo, il leader di Italia Viva, una cosa pare certa: lui con Conte e i M5s in un prossimo ipotetico Governo non potrebbero convivere. Lo dicono i grillini e lo ribadiscono fonti di Palazzo Chigi: se Renzi "si assumerà la responsabilità di una crisi di governo in piena pandemia, per il presidente Giuseppe Conte sarà impossibile rifare un nuovo esecutivo con il sostegno di Iv". Un vero e proprio ultimatum di Conte a Renzi, una mossa che chiarisce le posizioni in campo. "Mai più un governo con Renzi se apre la crisi? Va bene, vedremo, potrebbero scegliere di farne uno con FI e FdI così hanno preso tutto l'arco costituzionale", il gelido commento di Rosato. Comunque vada Italia Viva voterà domani in Parlamento le risoluzioni di maggioranza sullo stato di emergenza legato al Covid. Lo ha garantito Renzi in un colloquio telefonico con Speranza.

Italia Viva

Le voci su un imminente rimpastone che porti dentro l'esecutivo i pesi massimi renziani, compresa Maria Elena Boschi, si susseguono. Ma è Renzi in prima persona, in mattinata, a chiarire: "A differenza di ciò che raccontano a reti unificate i cantori del pensiero unico, non c'è nessuna richiesta di poltrone, nessuna polemica pretestuosa, nessun atto irresponsabile", scrive il leader di Italia Viva nella sua enews. "Quello che noi stiamo facendo si chiama POLITICA: studiare le carte, fare proposte, dare idee. Irresponsabile sarebbe sprecare centinaia di miliardi dei nostri figli facendo debito cattivo e non investendo sulla sanità, sull'educazione, sull'innovazione", aggiunge. E ribadisce: se non ci sono risorse sufficienti nel piano pandemico nazionale, "prendiamo il Mes".

In precedenza, su Twitter, era stata la stessa Boschi a rispondere ai retroscena che la vogliono in procinto di mettere un piede nell'esecutivo, magari con una delega ai Trasporti o - meno probabile - al Lavoro. "Anche oggi polemiche su di me - ha scritto sul social -. Italia Viva ha chiesto al Governo di prendere il Mes, non di prendere Meb. Come al solito i 5 stelle non leggono fino in fondo. O non capiscono. Servono soldi per la sanità, non poltrone per noi".

Interviene anche Teresa Bellanova che parla di "fase chiusa" e chiede una "riscrittura del programma". La ministra e capo delegazione di Iv spiega che "si era iniziato a farlo, per iniziativa di Renzi, Zingaretti, Crimi e Speranza, che avevano incontrato Conte a novembre", poi "il premier ha deciso che aveva altro da fare e non ha concluso l'accordo". Secondo la Bellanova chi sta tenendo in ostaggio la maggioranza è Conte. "Andare avanti con le minacce, non aiuta nessuno". E chiarisce: "Non abbiamo mai detto 'Conte o niente'".

La battaglia per il Mes

Potrebbe essere, paradossalmente, proprio la battaglia per l'attivazione del Mes a convincere i renziani a rimanere, almeno per ora, nel governo. Lo lascia intendere il capogruppo renziano al Senato, Davide Faraone: "Non possiamo dover scegliere chi curare e chi no: se la linea guida del piano pandemico è questa allora continueremo a chiedere con forza il Mes. Non certo come condizione per uscire dalla maggioranza ma con la volontà di convincerla a utilizzare i 37 miliardi dei fondi europei che, lo ricordo, ci costano meno del Recovery".

Il Movimento 5 Stelle

A prendere le distanze da quelli che chiama "giochi di palazzo" è il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, accreditato come possibile nuovo vicepremier dal toto ministri di queste ore: "Io il vicepremier l'ho già fatto, non è la panacea di tutti i mali. A noi non interessano i giochi di Palazzo, siamo vaccinati contro le crisi di governo", afferma il titolare della Farnesina. M5s appoggerà un eventuale governo con un premier diverso da Giuseppe Conte? "In questo momento prendere un nome terzo significa creare governi tecnici, governissimi, di unità nazionale. Lo dico chiaramente. Se, ad esempio, Giorgia Meloni e Laura Boldrini si mettono d'accordo forse potranno fare il governissimo, ma non con noi", ha detto ad Agorà su Rai3. Per Di Maio una crisi di governo ora "è inspiegabile". Quindi su Facebook ha rincarato "Oltre a quella sanitaria, l'unica crisi che dobbiamo affrontare è quella economica che sta colpendo famiglie, imprese e lavoratori". L'appello (o monito): "Facciamo i seri e lavoriamo in maniera spedita".

E Vito Crimi, capo politico del Movimento: "Se Renzi si rende colpevole del ritiro dei suoi ministri, con lui e Italia Viva non potrà esserci un altro governo. Esiste un limite a tutto. Se ora, nelle condizioni in cui siamo, qualcuno si chiama fuori e saluta la compagnia, per noi è fuori e resta fuori definitivamente". In un colloquio con l'Ansa afferma: "Non si può abbattere la casa e poi fare un sorriso e dire che va tutto bene". Nel pomeriggio è ancora la ministra Lucia Azzolina, su Twitter, a fotografare la situazione: "Difficile pensare di ricucire con chi strappa. Una crisi ora, in piena pandemia, sarebbe insensata".

Pd

Dura presa di posizione del segretario dem, Nicola Zingaretti: la crisi di governo sarebbe "un grave errore politico", dice a SkyTg24. "Penso che il Recovery plan, che non andava bene e che abbiamo cambiato, dimostra che quando ci sono dei problemi in una alleanza ci si rimbocca le maniche e i problemi si risolvono", aggiunge sottolineando che il "riflesso" di una crisi "sarebbe drammatico". In caso di crisi "si entra in un tunnel la cui uscita nessuno conosce. Io combatto per non arrivare a questo momento". E ancora: "In questo momento, alla vigilia del Consiglio dei ministri sul Recovery fund, dobbiamo fare di tutto perchè abbiamo uno strumento potente per cambiare l'Italia e i problemi, se c'è voglia, si risolvono. I motivi di una crisi non li capisco, come gli italiani".