Roma, 25 dicembre 2020 - Nuovo bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia. Si attendono gli aggiornamenti del ministero della Salute su casi, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive, dopo la risalita di ieri dell'indice Rt in Veneto e Molise. Oggi, nel giorno in cui si festeggia il Natale, il vaccino anti-Covid della Pfizer è arrivato in Italia dal Belgio, con direzione ospedale Spallanzani di Roma, dove le scatole saranno stoccate e suddivise, per dare inizio poi alla somministrazione. Anche Papa Francesco, nella benedizione Urbi et Orbi, ha sottolineato che le scoperte dei vaccini sono "luci di speranza" se sono "a disposizione di tutti": il Santo Pasre si è appellato quindi a "promuovere la cooperazione e non la concorrenza", ricordando che "di fronte a una sfida che non conosce confini", "siamo tutti sulla stessa barca". Nel frattempo, resta da valutare l'eventuale impatto della variante inglese - e delle festività - sulla curva dei contagi e, quindi, anche sulla campagna di vaccinazione: quest'ultima, come ha ripetuto più volte il commissario Domenico Arcuri, sarebbe più complicata con una terza ondata in corso.

Covid, il bilancio del 25 dicembre

I numeri delle Regioni

Le notizie locali / Emilia Romagna

Sono 2.127 - 163.290 dall'inizio dell'epidemia - i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati in Emilia-Romagna, nelle ultime 24 ore, su 10.861 tamponi eseguiti. Guardando alla situazione dei contagi nelle province, Bologna è in testa con 458 nuovi casi. Sul fronte delle persone guarite, queste risultano essere 381 in più rispetto a ieri, raggiungendo la quota complessiva di 96.910 unità mentre i casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 1.681 in più e ad oggi ammontano a 58.980. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 206, 5 in più rispetto a ieri, mentre calano di 7 unità quelli ricoverati in altri reparti Covid, toccando la cifra complessiva di 2.711 unità. Da ieri, infine, si registrano 65 nuovi decessi: in totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 7.400.

Puglia

Oggi in Puglia, a fronte di 7.540 test per l'infezione da Covid-19, sono stati registrati 1.011 casi positivi. Sono stati inoltre registrati 26 decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.004.403 test, 29.775 sono i pazienti guariti e 53.589 sono i casi attualmente positivi.

Toscana

In Toscana sono 118.155 i casi di positività al Coronavirus, 613 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 103.328 (87,5% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.841.106, 11.029 in più rispetto a ieri, di cui il 5,6% positivo. Sono invece 3.806 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 16,1% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 3.850 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 11.269, +2,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.009 (40 in meno rispetto a ieri), di cui 166 in terapia intensiva (5 in più). Oggi si registrano 6 nuovi decessi: 5 uomini e una donna con un'età media di 75,5 anni. L'età media dei 613 casi odierni e' di 46 anni circa (il 12% ha meno di 20 anni, il 24% tra 20 e 39 anni, il 37% tra 40 e 59 anni, il 20% tra 60 e 79 anni, il 7% ha 80 anni o più).

Marche

Nelle Marche nelle ultime 24 ore sono stati testati 6.711 tamponi e 603 sono risultati positivi. In leggero rialzo il rapporto tra nuovi contagi e test effettuati, che passa dall'11,4% di ieri all'11,9% di oggi.

Sardegna

Sono 29.876 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 409 nuovi casi e 3 decessi (701 in tutto). In totale sono stati eseguiti 466.701 tamponi con un incremento di 3.884 test. Sono invece 484 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale (quattordici in meno rispetto al dato di ieri), 43 (+2) in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 15.793. Sul territorio, dei 29.876 casi positivi complessivamente accertati, 6.678 (+120) sono stati rilevati a Cagliari, 4.828 (+81) nel Sud Sardegna, 2.388 (+101) a Oristano, 5.945 (+35) a Nuoro, 10.037 (+72) a Sassari.

Alto Adige

In Alto Adige sono 316 i nuovi casi su 5.801 tamponi esaminati nella giornata di ieri. I nuovi decessi sono stati 7, per un dato complessivo da inizio pandemia di 711. Delle 161.537 persone sottoposte a tampone Pcr, 28.722 sono risultate positive al Coronavirus. Prosegue lentamente il calo dei pazienti Covid ricoverati in ospedale, 147 sono quelli che si trovano nei normali reparti (10 in meno rispetto a ieri) e 19 (più 2 da ieri) quelli che necessitano della terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 6.525 mentre quelle giudicate guarite da tampone Pcr sono 17.447.

Umbria

Fanno segnare una seppur lieve crescita gli attualmente positivi al Covid in Umbria oggi: 3.546, 25 in più di ieri. Nell'ultimo giorno sono stati registrati 232 nuovi positivi, 201 guariti e sei morti. I tamponi analizzati sono stati 2.210 con tasso di positività che balza al 10,49 per cento, ieri era al cinque. Rimangono stabili i ricoverati Covid in ospedale 276, 36 dei quali (ieri 38 in terapia intensiva).

Basilicata

Cinque decessi e altri 73 nuovi casi positivi al Covid, nelle ultime 24 ore, in Basilicata, a fronte di 853 tamponi processati. Nella stessa giornata sono state registrate 53 guarigioni. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 94, di cui 7 in terapia intensiva.

