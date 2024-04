Mirafiori,. Stellantis chiude per un mese la carrozzeria

Stellantis, l’azienda automobilistica guidata da Carlos Tavares (in foto), ha annunciato ai delegati sindacali che l’attività produttiva della Carrozzeria di

Mirafiori sarà sospesa per tutto maggio. "Uno pensa di aver raschiato il fondo del barile e invece non c’è mai fine al peggio. Questa fermata di un intero mese è l’ennesimo schiaffone alle lavoratrici, ai lavoratori e alla città di Torino, con inevitabili ricadute sull’indotto. È la dimostrazione che un unico modello per

Mirafiori non basta e che i reparti di corollario, come il riciclo dei componenti del motore, i cambi ibridi e il testaggio delle batterie non sono determinanti" commenta Edi Lazzi, segretario generale della Fiom di Torino.

Secondo fonti aziendali, la sospensione della produzione per tutto il mese di maggio alle Carrozzerie di Mirafiori è legata all’assenza di ordini per le vetture elettriche a causa del perdurare dell’assenza degli incentivi in vari mercati europei, e in particolare in Italia, dove sono stati annunciati da mesi ma non sono ancora entrati in vigore.

Per i circa 2.200 addetti delle carrozzerie erano già attivi gli ammortizzatori sociali con contratti di solidarietà per la 500 bev fino a fine agosto e per le linee Maserati a fine anno.

red. eco.