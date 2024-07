Cordiale e amichevole incontro a margine del G20 in Brasile, tra il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti e governatore dello stato di Rio de Janeiro, Claudio Castro. "Un bel momento per scambiare idee anche con la vivace comunità italiana in Brasile per portare avanti progetti comuni di sviluppo e progresso", riporta un post sul profilo social del Mef.