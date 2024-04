Definitiva la condanna per Cospito Confermate le condanne a 23 anni per Alfredo Cospito e 17 anni e 9 mesi per Anna Beniamino per l'attentato alla caserma dei carabinieri di Fossano nel 2006. La Cassazione ha respinto i ricorsi e confermato la sentenza di secondo grado. Proteste anarchiche a Roma e davanti alla Cassazione.