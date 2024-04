Harvey Weinstein, perché la Corte di New York ha revocato la condanna per reati sessuali

Roma, 25 aprile 2024 – Harvey Weinstein ha dato origine al movimento #metoo, dopo le accuse di decine di donne. Ma ora la Corte Suprema dello Stato di New York ha revocato la condanna per reati sessuali dell’ex potentissimo produttore cinematografico. La Corte ha stabilito che il giudice che nel febbraio 2020 ha condannato Weinstein a 23 anni di prigione ha commesso un errore cruciale, chiamando a deporre donne le cui accuse non erano parte delle incriminazioni nei confronti dell’ex produttore. Weinstein era stato poi condannato per stupro nel 2022 a scontare una pena ulteriore di 16 anni di carcere a Los Angeles.

Ora i pubblici ministeri di Manhattan, scrive il New York Times, dovranno decidere se processare nuovamente Weinstein.

Secondo quanto scrive il New York Times, la Corte si è divisa, con una decisione 4-3. Il verdetto a maggioranza ha concluso che Weinstein non aveva avuto un giusto processo. Il giudice di quel processo, infatti, aveva consentito che venissero chiamate a testimoniare donne che accusavano l’imputato di aggressione ma quegli episodi non facevano parte dell’impianto istruttorio nei confronti del produttore.

Ma questa revoca avrà conseguenze sulla credibilità del movimento #metoo? Sicuramente la svolta giudiziaria è choccante ma nell’immaginario collettivo quella di Weinstein è una figura completamente disonorata: condannato a lunghe pene detentive in due città, inchiodato dalle testimonianze pubbliche di quasi 100 presunte vittime le cui storie hanno costituito la pietra angolare del movimento #MeToo, il produttore ha conseguito poco più che una vittoria di Pirro.

Il difensore Arthur Aidala, ha detto al telefono con il NYT che la decisione “non è stata solo una vittoria per il signor Weinstein, ma per ogni imputato nello stato di New York, e ci complimentiamo con la Corte d’Appello per aver sostenuto i principi più elementari”.

Nel 2020, Lauren Young e altre due donne, Dawn Dunning e Tarale Wulff, riferirono in aula sui loro incontri con Weinstein ai sensi di una legge statale che consente la testimonianza di “precedenti comportamenti malevoli” per dimostrare un modello di comportamento. Ma la Corte d’Appello afferma che “l’accusato ha il diritto di essere ritenuto responsabile solo per il crimine contestato”. Ashley Judd, la prima attrice a farsi avanti con accuse contro Weinstein, contattata al telefono dal New York Times ha detto che la decisione “è ingiusta nei confronti dei sopravvissuti”. “Sappiamo cosa e’ successo”, ha aggiunto. “E’ un giorno scioccante e scoraggiante per le sopravvissute ad aggressioni sessuali”, ha detto Jane Manning, direttrice del progetto Women’s Equal Justice ed ex procuratore per crimini sessuali e “dimostra quanto lavoro ancora dobbiamo fare tutti, per portare avanti gli ideali del movimento #MeToo”.

