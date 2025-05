Il ‘papà dell’iPhone’ entra in OpenAI

Roma, 22 maggio 2025 – Se stessimo parlando di calciomercato lo definiremmo un grande acquisto soffiato ai propri rivali. Anche se non si tratta di sport ma di tecnologia, il concetto non cambia molto. Perché Sir Jony Ive non è un designer qualsiasi ma un big di fama mondiale, noto soprattutto per il suo ruolo cruciale nella progettazione dei prodotti Apple di maggiore successo. E che da oggi lavorerà al fianco di Sam Altman in OpenAI.

Un affare da 6,5 miliardi di dollari

Nel 2024, Ive ha fondato "Io”, una startup focalizzata sullo sviluppo di dispositivi per l’intelligenza artificiale. Dopo una collaborazione di due anni con OpenAI, nelle scorse ore è stata annunciata l’acquisizione completa dell’azienda da parte del colosso dell’intelligenza artificiale, per un valore di 6,5 miliardi di dollari. Ive assumerà un ruolo chiave nel design e nella creatività all’interno di OpenAI, guidando lo sviluppo di una nuova generazione di dispositivi IA, il primo dei quali dovrebbe vedere la luce entro la fine del 2026.

"Non potremmo essere più entusiasti”

Sul sito di OpenAI si legge un messaggio di benvenuto pr Ive. “Questo è un momento straordinario. I computer ora vedono, pensano e comprendono. Nonostante questa capacità senza precedenti, la nostra esperienza rimane modellata da prodotti e interfacce tradizionali. Due anni fa, Jony Ive e il collettivo creativo LoveFrom hanno iniziato segretamente a collaborare con Sam Altman e il team di OpenAI. Una collaborazione costruita su amicizia, curiosità e valori condivisi è rapidamente cresciuta e si è trasformata in ambizione. Idee, tentazioni e esplorazioni si sono trasformate in progetti concreti. È diventato chiaro che le nostre ambizioni di sviluppare, progettare e produrre una nuova famiglia di prodotti richiedevano un’azienda completamente nuova.

Così, un anno fa, Jony ha fondato “Io” con Scott Cannon, Evans Hankey e Tang Tan. Abbiamo riunito i migliori ingegneri hardware e software, i migliori tecnologi, fisici, scienziati, ricercatori ed esperti nello sviluppo prodotto e nella produzione. Molti di noi hanno lavorato insieme da decenni. Il team di “Io”, focalizzato sullo sviluppo di prodotti che ispirano, danno potere e abilità, si unirà ora a OpenAI per lavorare più intimamente con i team di ricerca, ingegneria e prodotto a San Francisco. Con la fusione di “Io” in OpenAI, Jony e LoveFrom assumeranno profonde responsabilità di design e creatività in tutta OpenAI e io. Non potremmo essere più entusiasti.

Sam Altman, CEO di OpenAI

La sua carriera in Apple

Ive entrò in Apple nel 1992 e divenne presto Chief Design Officer (ovvero il responsabile del design) nonché uno dei collaboratori più stretti di Steve Jobs. Non ha caso ha firmato il design di alcuni dei prodotti più iconici dell’era moderna della ‘mela morsicata’ come iMac (1998), iPod, iPhone, iPad e MacBook solo per citare i progetti principali ha cui ha preso parte.

Dopo 27 anni, nel 2019, l’addio definitivo alla big tech statunitense per inseguire nuovi progetti. Oltre ad aver ricevuto il riconoscimento come Cavaliere dell’Impero Britannico (KBE), il designer è stato inserito nella lista delle 100 persone più influenti al mondo da Time in più occasioni. Si dice che sia un perfezionista tale che, durante lo sviluppo dell’iPhone, fece rifare più volte le viti solo perché non le trovava “visivamente coerenti” col resto del prodotto.