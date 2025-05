Nuovo fallimento per Starship: cosa è andato storto nel nono volo del razzo di Musk

Il nono volo di prova del razzo Starship di SpaceX, guidata da Elon Musk, si è concluso con un nuovo fallimento. L’ambizioso vettore, considerato il più potente mai costruito e pilastro del sogno di colonizzare Marte, è andato distrutto sopra l’Oceano Indiano dopo aver perso il controllo circa 30 minuti dopo il lancio dal sito di Starbase, in Texas. Eppure, nonostante la perdita del veicolo e del booster, Musk sottolinea i progressi tecnici e guarda già ai dati raccolti per i prossimi tentativi.

Cosa è successo durante il nono lancio

Il volo, avvenuto poco dopo le 18:30 ora locale del Texas (1:30 in Italia), prevedeva una traiettoria che avrebbe portato Starship a sorvolare l’Atlantico per poi tentare il rilascio di una serie di satelliti simulati e infine rientrare in atmosfera per un ammaraggio controllato nell’Oceano Indiano. Tuttavia, la missione ha subito una svolta negativa quando, durante la fase di “coast” in orbita suborbitale, una perdita di carburante ha causato la perdita di pressione nei serbatoi principali. Questo ha portato alla perdita del controllo d’assetto della navicella, che ha iniziato a ruotare su sé stessa in modo incontrollato.

Il centro di controllo SpaceX ha perso il contatto con Starship mentre precipitava verso la Terra, disintegrandosi a circa 60 chilometri di quota sopra l’Oceano Indiano. “Abbiamo ufficialmente perso il contatto con la navicella qualche minuto fa. Questa è la fine del nono volo di prova”, ha dichiarato Dan Huot, manager di SpaceX, durante la diretta web.

Le dichiarazioni di Elon Musk

Come da tradizione, Elon Musk ha commentato l’accaduto sui social, scegliendo di vedere il bicchiere mezzo pieno:

“Starship ha raggiunto lo spegnimento programmato del motore della navicella, un grande miglioramento rispetto all’ultimo volo! Anche nessuna perdita significativa di piastrelle dello scudo termico durante l’ascesa. Le perdite hanno causato la perdita di pressione del serbatoio principale durante la fase di coast e rientro. Molti dati utili da analizzare”.

Musk ha sottolineato come, rispetto al precedente volo, la navicella abbia superato la fase critica di spegnimento motori e che il sistema di protezione termica abbia retto bene, elementi chiave per la riuscita delle future missioni interplanetarie.

Il nono volo di prova della Starship mostra progressi, con miglioramenti nei motori e scudi termici intatti.

I precedenti lanci: successi e insuccessi

Starship ha alle spalle una storia di test segnati da successi parziali e fallimenti spettacolari, in linea con la filosofia “fail fast, learn fast” (più velocemente fallisci, più velocemente impari”) di SpaceX. Dal primo volo integrato del 2023, che vide la distruzione del prototipo dopo meno di quattro minuti, la compagnia ha alternato voli in cui il booster Super Heavy è stato recuperato con successo a esplosioni in quota e perdite di controllo della navicella.

Negli ultimi due test prima di questo, la Starship era esplosa in volo sopra i Caraibi, seppur dopo aver completato alcune fasi chiave come il ritorno del primo stadio alla rampa di lancio. In totale, su nove voli integrati, si registrano quattro successi e cinque fallimenti, ma con una costante progressione delle capacità tecniche: la cattura del booster, la tenuta dello scudo termico, la riaccensione dei motori in orbita e, in questo ultimo volo, il primo riutilizzo di un booster Super Heavy su una Starship “Block 2”, versione aggiornata con serbatoi maggiorati e nuove configurazioni aerodinamiche.

Implicazioni e prospettive

Nonostante il fallimento, la filosofia di SpaceX resta improntata alla sperimentazione rapida e all’apprendimento dagli errori. Il sogno di Musk di portare l’uomo su Marte rimane lontano, ma ogni test, anche quelli conclusi con una “rapid unscheduled disassembly” (come SpaceX definisce le esplosioni), offre dati preziosi per migliorare affidabilità e sicurezza del sistema.

La collaborazione con NASA per il ritorno sulla Luna e la prospettiva di missioni interplanetarie mantengono alta la pressione sul team di ingegneri di SpaceX, che ora dovranno analizzare le cause della perdita di pressione nei serbatoi e perfezionare ulteriormente il design.

Il prossimo volo di Starship sarà ancora più atteso: ogni nuovo test rappresenta un passo avanti, anche quando il traguardo sembra allontanarsi.