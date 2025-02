Musk offre 97,4 miliardi di dollari per OpenAi. Altman risponde: “No grazie ma compreremo Twitter per 9,74, se vuoi”

Roma, 10 febbraio 2025 - Botta e risposta, a suon di miliardi di dollari, tra Elon Musk e Sam Altman: il campo di battaglia è l'Intelligenza Artificiale. Il Ceo di Tesla a capo di un consorzio di investitori ha offerto 97,4 miliardi di dollari per acquistare la società non-profit che controlla OpenAI, aumentando la posta in gioco nella battaglia con Altman sul controllo di ChatGPT.

L'offerta è stata presentata oggi dall'avvocato di Musk, Marc Toberoff, al cda di OpenAI e che il gruppo di investitori è pronto a eguagliare o superare qualsiasi offerta superiore alla propria.

La combo, Sam Altman ed Elon Musk

Uno sgambetto alla volontà di Altman per il futuro di OpenAI, cioè la conversione da società no-profit a una a scopo di lucro e la spesa fino a 500 miliardi di dollari in infrastrutture tramite la joint venture Stargate, con l'ok di Donald Trump alla Casa Bianca (Con Musk che ha protestato). Musk e Altmann si stanno già sfidando in tribunale sulla direzione futura di OpenAI.

Ma Altman ha subito risposto e con una certa ironia: "No grazie ma compreremo Twitter per 9,74 miliardi di dollari se vuoi" ha postato proprio su 'X', rinviando al mittente l'offerta da 97,4 miliardi per OpenAI, cioè ChatGPT.

Altman e Musk avevano fondato assieme OpenAI nel 2015 come 'charity'. Poi nel 2019, dopo che Musk ha lasciato l'azienda e Altman è diventato amministratore delegato e OpenAI ha creato una sussidiaria a scopo di lucro che è servita come mezzo per raccogliere denaro da Microsoft e altri investitori. Ora Altman è in procinto di trasformare la sussidiaria in un'azienda tradizionale e di scorporare l'organizzazione non-profit.

L'offerta di Musk, o chiunque gestisca l'organizzazione non-profit, finirebbe per avere una quota ampia e potenzialmente di controllo nella nuova OpenAI. L'offerta è sostenuta dalla società di intelligenza artificiale di Musk xAI, che potrebbe fondersi con OpenAI in seguito a un accordo.

Tra gli investitori con Musk ci sono Valor Equity Partners, Baron Capital, Atreides Management, Vy Capital e 8VC, una società di venture capital guidata dal co-fondatore di Palantir Joe Lonsdale. Anche Ari Emanuel, Ceo della società di Hollywood Endeavor, sta sostenendo l'offerta tramite il suo fondo di investimento.