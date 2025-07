Patriot americani in Ucraina, il generale Grynkewich (Nato): “Li invieremo presto”

Roma, 17 luglio 2025 - I Patriot americani saranno presto in Ucraina. Il Comandante supremo della Nato, il generale statunitense Alexus Grynkewich ha infatti dichiarato di voler agire il più rapidamente possibile per trasferire a Kiev il maggior numero possibile di sistemi di difesa aerea e missilistica Patriot. "Non entrerò nei dettagli, non rivelerò ai russi o a nessun altro il numero esatto di armi che trasferiremo o quando ciò avverrà", ha dichiarato alla conferenza LandEuro di Wiesbaden. "Tutti ci stiamo muovendo di fretta per facilitare questo e completare questo, in modo che le cose possano veramente velocizzarsi", ha detto a conferma anche l'ambasciatore americano alla Nato, Matthew Whitaker.

"Non può essere questione di ore, ma forse di giorni o settimane", ha detto, dal canto suo, il cancelliere tedesco Friedrich Merz a margine del vertice di Londra con il primo ministro britannico Keir Starmer.

Un sistema di difesa aerea e missilistica Patriot americano in azione

Ad inizio settimana, Donald Trump ha dichiarato pubblicamente la sua intenzione di dar corso a questa spedizione, sottolineando che “questo sarà legato alla capacità di sequenziare ciò che confluisce ora in Ucraina”. “Le capacità che si trovano in Europa possono essere trasferite più rapidamente di qualcosa che esce dalla linea di produzione. La linea di produzione può quindi essere utilizzata per rifornire le capacità", ha spiegato il presidente Usa.

Gli Stati Uniti, che utilizzano i Patriot fin dai tempi della Guerra Fredda, hanno inviato sistemi in Ucraina per la prima volta nell'aprile 2023. I loro intercettori sono entrati subito in funzione, respingendo anche minacce complesse come le armi ipersoniche.

Le truppe russe avanzano

Intanto Mosca ha dato nuovo impulso all'avanzata militare in Ucraina. Il ministero della Difesa russo ha rivendicato la conquista di tre nuovi villaggi nelle regioni di Kharkiv, Donetsk e Zaporizhzhia. E, in risposta alle accuse sull'impiego di armi chimiche lanciate dall'Alto commissario Ue, Kaja Kallas, ha affermato che sono invece le forze di Kiev a fare largo uso di gas proibiti.