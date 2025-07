Guerra Israele, il vicario della Custodia di Terra Santa: “A Gaza macabro tiro al bersaglio”

Tel Aviv, 18 luglio 2025 – “L’Esercito israeliano parla di errore, ma l’errore è continuare con questa guerra, con questi morti, basta guerra, basta odio!”. È sconsolato padre Ibrahim Faltas, Vicario della Custodia di Terra Santa, francescano di origine egiziana, voce storica del Medio Oriente almeno da quando mediò la resa dei miliziani palestinesi asserragliatisi nella basilica della natività di Betlemme durante la Seconda Intifada, nel 2002.

Il funerale di due delle tre vittime del raid israeliano sulla chiesa cattolica a Gaza

Padre Faltas, quali sono i suoi sentimenti dopo il raid sulla chiesa di Gaza che ha fatto tre morti?

“Questo attacco mi addolora. Fino ad ora, dopo ventuno mesi i nostri fratelli si sentivano protetti in un area di proprietà della Chiesa. Invece sono state uccise tre persone indifese in un’area che doveva essere protetta da attacchi. Ma abbiamo assistito ad altri bombardamenti a luoghi sacri e oltre alle chiese, alle moschee e alle sinagoghe io considero sacri anche ospedali e scuole”.

L’Idf ha parlato di un errore “di tiro”, un disguido tecnico.

“Parlano di un errore. L’errore principale è continuare a uccidere senza rispetto per la vita che è sacra. Perché ogni vita è sacra: la sacralità della vita non dipende dalla nazionalità di appartenenza o dalla fede professata, dal ceto sociale o dall’età: anche un anziano, come un bambino, una donna o un uomo, chiunque ha diritto al rispetto della vita. Colpire innocenti indifesi è solo un macabro tiro al bersaglio che non rende onore a chi lo mette in pratica senza scrupoli”.

Ma Israele dice che queste non sono che le conseguenze della guerra.

“Ho detto e scritto tante volte che quello che succede in Terra Santa e a Gaza in particolare non può essere chiamata guerra. La guerra la fanno gli eserciti, gli uomini armati più o meno alla pari. A Gaza da quasi due anni, esseri umani disarmati, innocenti e indifesi muoiono e soffrono in modo disumano. Si colpiscono luoghi che il diritto internazionale dice essere luoghi che non possono essere colpiti.

La Chiesa latina, la parrocchia latina della Sacra famiglia è stata luogo accogliente e sacro, rifugio sicuro per tanti cristiani e non solo e oggi è stata oltraggiata dalla violenza. Tre morti, tredici feriti tra cui tre gravi, lo stesso parroco, padre amabile di tanti fedeli, è stato ferito: questo è il bilancio doloroso di un ennesimo attacco al rispetto della vita”.

Il Patriarcato latino ha emesso una nota in cui chiede ai leader mondiali di alzare la voce. Che fare adesso?

“Il Santo Padre oggi ha fatto pervenire la sua vicinanza ai cristiani di Gaza e a chi abita la Terra Santa. Dal primo momento del suo pontificato ha chiesto la pace, l’ha implorata. I potenti della terra ascoltino la voce del Papa, cerchino una soluzione definitiva, lo devono alla storia e alla loro coscienza”.