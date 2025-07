Harry in Angola contro le mine come Lady D. E come la madre indossa il ‘famoso’ giubbotto antiproiettile

Londra, 17 luglio 2025 - Il principe Harry, come la compianta madre Lady D, è andato in Angola per rilanciare la campagna per lo sminamento e contro la diffusione delle mine anti-uomo in tempi di conflitti e tensioni geopolitiche. Inoltre in un momento in cui diversi Paesi europei sono usciti dalla convenzione internazionale che le vieta. Armi trappola che continuano anni anche dopo la fine dei conflitti a mietere vittime, tra cui molti bambini.

Il secondogenito di re Carlo III, lontano dalla famiglia reale, ma non dal ricordo della madre, è apparso in alcune foto nel Paese africano, con indosso un giubbotto antiproiettile azzurro come quello indossato da Diana e immortalato ai tempi su tutti i giornali del mondo.

Lady D in Angola per Halo Trust, organizzazione che si occupa di sminamento, e a destra Harry sulle sue orme

Il duca di Sussex, in trattative in questo periodo con il padre Carlo III per tornare nei favori della corona, si è ripreso la prima pagina di alcuni giornali britannici, gli stessi che avevano annunciato il un possibile riavvicinamento del principe ribelle, dopo il trasferimento non indolore in America del 2020 con la consorte Meghan, e il seguito di polemiche e discordie con il padre sovrano e con il fratello William.

Harry, unico reale della sua generazione ad aver vissuto in prima persona una missione di guerra in Afghanistan, comunque non è nuovo all'impegno umanitario: dall'anno sabbatico per visitare Africa e Australia, lavorando in un orfanotrofio Sentebale nel Lesotho, un'organizzazione benefica per aiutare i bambini affetti da AIDS e HIV (Da cui di recente si è allontanato per uno scandalo interno) fino agli Invictus Games, evento sportivo internazionale riservato ai veterani di guerra ideato proprio dal principe.

Il principe, testimonial di Halo Trust, organizzazione che si occupa di sminamento, è finito in Angole come la madre perché è il Paese più infestato di mine in Africa, eredità dei 27 anni di guerra civile seguiti all'indipendenza dal Portogallo del 1975. I dati sono sconvolgenti: le mine hanno causato almeno 60.000 morti solo fino al 2008. Harry ha lanciato un appello in portoghese ai bambini di un villaggio nel caso trovassero oggetti sospetti: "Fermatevi e avvertite gli anziani". Infatti i piccoli sono ancora i più colpiti, giocando vicino ai campi minati, col rischio che facciano detonare gli ordigni (Alcuni disegnati spesso in modo da attirare la loro attenzione).

Harry e Meghan alle prese con i pulcini e l’anatra

Harry protagonista di recente, in versione più lieve, anche dei racconti di Oprah Winfrey, sua vicina di casa a Montecito, in California. La celebre conduttrice tv di 71 anni ha raccontato un simpatico aneddoto sul giardinaggio di Harry e Meghan, con cui c'è un'amicizia vera, oggetto di grande attenzione mediatica negli States, soprattutto dopo l'intervista che i due hanno rilasciato nel 2021 in esclusiva alla conduttrice proprio sui problemi con la Royal family.

Oprah, ospite del podcast Let's Talk Off Camera di Kelly Ripa, rispondendo a una domanda se le avesse fatto piacere ricevere dei pulcini in regalo, ha sinceramente detto di no, ma ha aggiunto che "li porterei subito dai Sussex". Infatti la famosa conduttrice ha raccontato di come abbia aiutato la coppia a gestire un sorprendente "problema" in giardino in merito. "Ricevo una chiamata da Harry, il principe Harry, il sabato di Pasqua, e mi dice: 'Scusa il disturbo, ma abbiamo un problema con le anatre'", racconta la conduttrice imitando l'accento britannico del principe. "Un'anatra era entrata nel loro cortile, aveva deposto le uova e aveva partorito dei pulcini", ha continuato la Winfrey. "'Lui ha detto: 'Il nostro è un ruscello, non abbiamo uno stagno, quindi possiamo portare le anatre nel tuo?''. A quel punto Oprah accettò, ma chiese a Harry di aspettare perché i nipoti della sua migliore amica Gayle King sarebbero venuti a trovarla di lì a poco e avrebbero gradito assistere alla scena. Ma niente da fare, il principe insistette nel doverle spostarle subito. "'No, veniamo immediatamente'".

Prince Harry, the duck, its ducklings and Oprah! Such a beautiful story! Harry and Meghan are truly great people. pic.twitter.com/8aflG2ZP2M — Carmella (@Sussex5525) July 16, 2025

E quel "passaggio di anatroccoli" si è poi trasformato nel caos più totale, ha sottolineato Oprah, regalando "la scena più divertente" che avesse mai visto. "Quando 'mamma papera' è scappata Harry e Meghan hanno iniziato inseguirla. Per circa mezz'ora, abbiamo corso tutti e tre in giro con gli anatroccoli in una scatola e la mamma che ci inseguiva. Ho il video. È la cosa più divertente che abbia mai visto". E aggiungendo: "L'anatra era stata molto astuta nello scegliere il posto in cui nidificare, quell'anatra sapeva il fatto suo quando ha deposto le uova", ha ironizzato la conduttrice, a cui Oprah ha risposto: "Anche le anatre hanno fatto jackpot".

E non era il primo di racconti e retroscena che la celebre conduttrice del The Oprah Winfrey Show ha rivelato in questi anni sulla coppia reale, contribuendo a svelare lo stile di vita riservato scelto dai due, soprattutto lontano dai riflettori da Buckingam Palace.