La chiesa della Sacra Famiglia è l’unica parrocchia cattolica a Gaza. Già colpita da attacchi in passato

Roma, 17 luglio 2025 – Un raid israeliano a Gaza ha colpito la chiesa cattolica della Sacra Famiglia. Un attacco che ha causato diversi feriti gravi (due donne in fin di vita) e provocato il ferimento del parroco Gabriel Ramelli.

La chiesa della Sacra Famiglia è l'unica parrocchia cattolica latina (romana) nella Striscia di Gaza nei Territori palestinesi. Si trova nel quartiere di al-Zaytun nell'est di Gaza.

La chiesa conta circa 500 fedeli (la maggioranza dei cristiani a Gaza e in Palestina sono di rito ortodosso). Ha due scuole primarie e secondarie, proprietà del patriarcato latino di Gerusalemme, oltre ad alcune cliniche, si legge sull’enciclopedia online Wikipedia.

La parrocchia riceve il sostegno delle Suore della Carità di Madre Teresa e delle Suore del Verbo Incarnato (presenti anche a Betlemme, Giaffa ed Egitto) e le Suore del Rosario. Nella parrocchia si prendono cura di malati, disabili, anziani, indipendentemente dalla loro religione.

Non è il primo attacco che la parrocchia subisce. Durante l'attacco militare di Israele a Gaza nell'estate 2014 (Operazione Margine di protezione), gli aerei israeliani hanno colpito e distrutto la casa delle Suore del Verbo incarnato, situata all’interno del compound della parrocchia cattolica. È rimasta danneggiata anche la scuola attigua. La parrocchia ospitava in quei mesi oltre 700 sfollati dei quartieri orientali di Gaza.

Il 20 dicembre 2015 una Porta Santa è stata aperta presso la chiesa della Sacra Famiglia perché anche i cattolici di Gaza - impossibilitati ad uscire dalla striscia per recarsi a Gerusalemme e a Betlemme - potessero partecipare al giubileo della Misericordia.

In mezzo alla devastazione e alla desolazione di Gaza, la Chiesa della Sacra Famiglia, colpita questa mattina da un raid israeliano, rappresenta l'unico punto di riferimento per la piccola comunità cristiana rimasta nell'enclave palestinese. Come dichiarato dallo stesso Patriarca di Gerusalemme, Monsignor Pierbattista Pizzaballa, la parrocchia attualmente ospita circa 500 sfollati cristiani. Nel bombardamento sono rimaste ferite otto persone tra cui il parroco, padre Gabriel Romanelli, 55enne argentino. La Chiesa della Holy Family, fa parte di un complesso più ampio, situato a est di Gaza City, quello del Convento Latino che comprende oltre alla casa del parroco, una scuola del Patriarcato Latino con 300 studenti e un asilo nido per 50 bambini. All'interno della struttura sono presenti anche due comunità di suore religiose, che aiutano nelle attività parrocchiali e sono responsabili di due case per bambini e anziani con disabilità.

La Scuola della Sacra Famiglia di Gaza è stata costruita nel 1974 dal Patriarcato Latino. E' considerata la migliore scuola di Gaza, offrendo un elevato standard educativo, scambi culturali, un'atmosfera cristiana e istruzione religiosa per bambini cristiani.

La scuola conta circa 657 studenti e, come ovunque a Gaza, è sovraffollata. Le Suore del Rosario hanno fondato una scuola nel 2000 e oggi conta più di 800 studenti, il 10% dei quali sono cristiani. I cristiani rappresentano lo 0,05% della popolazione, in un'area esclusivamente musulmana. E' di pochi giorni fa la testimonianza di padre Romanelli a Radio Vaticana, in cui riferiva che "c'è tanta stanchezza, e preoccupazione perché percepiamo di essere rimasti quasi soli in questa zona", aggiungendo che "é rimasta solo la preghiera a mantenere coesa la piccola comunità cristiana di Gaza, stremata dalla guerra e dalla mancanza di cibo".

"Gli aiuti che avevamo immagazzinato durante la tregua ci hanno consentito di andare avanti in questi mesi, e anche di aiutare diverse famiglie musulmane che vivevano nel quartiere dove si trova la parrocchia", ha raccontato il parroco, riferendo del razionamento obbligato delle derrate dopo il blocco degli aiuti umanitari disposto da Israele dal 3 marzo scorso, perché da allora non è più arrivato nulla. "Tutto intorno a noi c'è solo morte e distruzione. Giorno e notte siamo accompagnati dal rumore delle bombe che cadono anche a poche centinaia di metri dalla parrocchia. E' assurdo, ma ormai dopo 21 mesi questi orrendi rumori delle esplosioni sono entrati nell'ordinarietà della vita quotidiana", ha riferito padre Romanelli. Nel complesso cattolico, tra chi è ancora rimasto ci sono molte persone malate che non hanno più potuto ricevere i medicinali necessari - alcune sono già morte - oltre a 50 tra disabili e bambini malati che sono curati amorevolmente dalle suore di madre Teresa.