La salute di Trump, la Casa Bianca frena le ipotesi catastrofiche: “Ha una insufficienza venosa cronica”

Roma, 17 luglio 2025 - Dopo le varie ipotesi sullo stato di salute di Donald Trump, tra cui trombosi venosa profonda, insufficienza cardiaca o malattie renali o epatiche, fino all'Alzheimer, suggerito dal nipote, in seguito ad alcune foto che mostravano il presidente Usa con le scarpe slacciate per le caviglie molto gonfie o con un pesante make up per nascondere lividi e ferite sulla mano destra, è arrivata la versione meno catastrofica della Casa Bianca.

Donald Trump con la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt

La portavoce della White House, Karoline Leavitt, ha smontato le tesi di mali incurabili leggendo la lettera del medico curante davanti alla stampa, dopo che lo stesso Trump aveva fatto ha fatto valutare il gonfiore alle gambe inferiori al dottore: è una condizione benigna, si tratta di una insufficienza venosa cronica.

Per quanto riguarda il livido sulla mano si tratterebbe semplicemente di strette di mano molto calorose, frequenti per il tycoon nei suoi vari impegni.

Il tycoon non è in fin di vita, le sue funzioni cardiache sono normali e le ipotesi di un male incurabile non sono giustificate secondo la Leavitt.

E a smentire una grave situazione sanitaria la portavoce ha annunciato le date dei prossimi impegni internazionali del presidente, che si recherà presto in Scozia: "Il Presidente Trump si recherà in Scozia, dove visiterà [il villaggio di] Turnberry e Aberdeen dal 25 al 29 luglio. Durante la visita, il Presidente Trump incontrerà nuovamente il Primo Ministro Starmer per perfezionare l'importante accordo commerciale negoziato tra Stati Uniti e Regno Unito", ha proseguito la Leavitt.

Poi tornerà nel Regno Unito dal 17 al 19 settembre per una visita ufficiale: "Sarà una seconda visita di Stato davvero senza precedenti per il Presidente Trump. È onorato e non vede l'ora di incontrare Sua Maestà [Re Carlo III] al Castello di Windsor", ha concluso la portavoce, chudendo il discorso sulla sua salute