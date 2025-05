Perché Giove si sta rimpicciolendo

Giove è il pianeta più grande del nostro sistema solare, ma per quanto ancora lo sarà? La domanda sembra assurda considerando che si tratta di un astro che ha un diametro 11 volte superiore rispetto alla Terra, eppure questo gigante si sta rimpicciolendo. Ecco cosa hanno scoperto gli scienziati.

Come era fatto Giove milioni di anni fa

Nuovi calcoli mostrano che 3,8 milioni di anni dopo la formazione dei primi oggetti solidi nel sistema solare, Giove era il doppio della massa attuale e aveva un campo magnetico almeno 50 volte più forte di quello odierno. A rivelarlo è stato uno studio, pubblicato sulla rivista Nature Astronomy, che ha provato a guardare indietro nel tempo per ricostruire l’aspetto del pianeta nei suoi primi anni.

“Il nostro obiettivo finale è capire da dove veniamo, e individuare le fasi iniziali della formazione planetaria è essenziale per risolvere questo puzzle”, ha dichiarato Konstantin Batygin, professore di scienze planetarie al California Institute of Technology, che ha guidato il nuovo studio.”Questo ci avvicina a comprendere come non solo Giove, ma l'intero sistema solare abbia preso forma”. Batygin e il suo team hanno cercato di ricostruire le condizioni più antiche di Giove e si sono concentrati su Amaltea e Tebe, due delle lune meno conosciute di questo corpo celeste. Gli scienziati ritengono che le orbite leggermente inclinate di questi piccoli satelliti, che orbitano molto vicino al pianeta, non siano cambiate fin dai primi giorni del sistema solare.

Secondo le stime del team, il ‘giovane Giove’ aveva un volume capace di contenere oltre 2 mila volte la Terra e un raggio quasi doppio rispetto a quello attuale.

La ricerca sottolinea che la nascita e la crescita iniziale di questo gigante gassoso hanno avuto un ruolo cruciale nel determinare la struttura generale del nostro sistema solare.

Perché le dimensioni del pianeta si stanno riducendo?

Questo pianeta si è rimpicciolito nel tempo a causa di un processo naturale legato alla sua formazione e alla sua composizione gassosa. Si tratta di un continuo processo di collasso e raffreddamento avvenuti nei primi milioni di anni della sua esistenza. Quando si formò, era molto più grande, con un'enorme quantità di gas accumulata rapidamente. Poi, con il tempo, la gravità lo ha compattato, riducendone il volume. Il calore generato durante la formazione si è lentamente disperso nello spazio e, con il raffreddamento, il gas si è contratto. Questo ha reso Giove più piccolo ma più denso.

Ciò è avvenuto perché, a differenza della Terra, fatta di rocce e metalli, questo corpo celeste è composto soprattutto di idrogeno ed elio, che sono molto comprimibili. Questo processo continua ancora oggi, ma molto lentamente.