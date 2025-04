OpenAI verso l’acquisto di Google Chrome?

Partiamo dalle certezze: OpenAI ha espresso un interesse concreto per l’acquisizione di Google Chrome. Non a caso Nick Turley, responsabile prodotto di ChatGPT, ha dichiarato che l’azienda sarebbe pronta a rilevare il browser se venisse messo in vendita per ordine del tribunale. Ma cosa se ne farebbe? Scopriamo di più.

Obiettivo: limitare il monopolio di Google

Questa possibilità è emersa come una delle misure correttive proposte per limitare il monopolio di Google nel settore della ricerca online e della pubblicità digitale. La richiesta è già stata avanzata dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Numeri alla mano, Chrome detiene attualmente circa il 61% del mercato dei browser negli Stati Uniti ed è uno strumento chiave per la raccolta dati e la distribuzione del motore di ricerca più famoso del mondo. Se il colosso di Mountain View fosse costretto a cederlo, OpenAI potrebbe sfruttare l’opportunità per integrare profondamente ChatGPT nel browser.

Il piano di OpenAI

Ma l’azienda di SamAltman sta giocando su due tavoli: infatti, sta sviluppando un proprio browser con ChatGPT integrato, chiamato “Natural Language Web” (NLWeb). Per questo progetto ha assunto Darin Fisher, uno dei principali creatori proprio di Chrome e ha avviato collaborazioni con aziende come Samsung per l’integrazione del browser nei loro dispositivi. Insomma, mentre l’acquisizione del motore di ricerca di Big G dipende da eventuali decisioni giudiziarie, l’alternativa per competere con loro sarebbe quella di puntare su un browser innovativo basato sull’intelligenza artificiale.