Verifica dell’età online: Future Proof Society lancia double-blind per tutelare i minori

Oltre il 62% degli 11-13enni italiani possiede un account social, spesso creato con dati falsi o con l’aiuto di un adulto. Un terzo dei bambini tra i 6 e i 10 anni utilizza lo smartphone ogni giorno, mentre solo il 30% delle famiglie ricorre a sistemi di parental control. Sono numeri che fotografano una realtà in cui la tecnologia corre più veloce della capacità di proteggerla.

La proposta di Future Proof Society

A indicare una via d’uscita è Future Proof Society (FPS), che insieme a InnovUp e Italian Tech Alliance ha presentato oggi a Roma, nello spazio Europa Experience – David Sassoli, un nuovo studio e una proposta concreta di regolamentazione europea. Il cuore della proposta è un sistema di verifica dell’età double-blind, centralizzato e interoperabile: un meccanismo che non rivela l’età anagrafica né l’identità digitale dell’utente, ma si limita a certificare il rispetto dei limiti di età previsti.

Dichiarazioni di Giacomo Lev Mannheimer

“Di protezione dei minori online si parla da anni. Convegni, dichiarazioni, linee guida, mozioni di principio: il consenso politico e sociale sembra unanime. Eppure, incredibilmente, sul piano concreto si è fatto pochissimo. Mentre i minori accedono con disarmante facilità a contenuti inadatti – dai social vietati ai più piccoli fino alla pornografia,” ha dichiarato Giacomo Lev Mannheimer, co-fondatore di Future Proof Society. “È tempo di passare all’azione, e farlo con una visione europea, ambiziosa e lungimirante. È tempo di responsabilità: quella delle grandi piattaforme americane – che dominano il nostro spazio digitale – di contribuire in modo equo ai costi di compliance.”

Proposta di verifica dell'età

Il report propone che l’obbligo della verifica dell’età ricada sugli App Store e sui sistemi operativi, non sulle singole app, un punto ribadito da InnovUp. “Sul tema della verifica dell’età online, è importante che la regolamentazione non ricada esclusivamente sulle singole app o piattaforme, molte delle quali sviluppate da realtà emergenti con risorse limitate,” ha spiegato Giorgio Ciron, Direttore di InnovUp. “Delegare questa responsabilità al produttore finale rischia di trasformarsi in un freno all’innovazione e alla competitività del sistema Paese. Servono soluzioni centralizzate, interoperabili e proporzionate, che coniughino sicurezza, privacy e sostenibilità.”

All’incontro, insieme a Giacomo Lev Mannheimer, co-fondatore di FPS, e Alessandro Tommasi, hanno partecipato numerosi esponenti istituzionali e del settore digitale, tra cui il professore Guido Scorza, il senatore Marco Scurria, l'onorevole Giulia Pastorella, la senatrice Simona Malpezzi, ma anche esperti di settore come Francesco Oggiano, Costanza Andreini, Public Policy Manager per Meta Italia, Daniele Francescon, Co-founder & General Manager di Serenis, e Pietro Tramontano, Founder di Politicare.