La più grande pietra di Marte mai trovata sulla Terra venduta all’asta per 5,3 milioni di dollari

La passione per il Pianeta Rosso spopola anche nel collezionismo: la più grande pietra proveniente da Marte ritrovata sulla Terra è infatti stata venduta all’asta da Sotheby’s per la cifra record di 5,296 milioni di dollari.

L’incredibile scoperta in Niger nel 2023

NWA-16788: questo il nome del preziosissimo meteorite, del peso di 24,67 kg e il cui valore era stato inizialmente stimato tra i 2 e i 4 milioni di dollari. La cifra è stata però ampiamente superata dopo quasi cinque ore di asta online, con il nuovo proprietario che ha voluto rimanere anonimo.

La roccia proveniente da Marte è stata scoperta nel novembre 2023 da un cacciatore di meteoriti nella regione di Agadez, nel Sahara del Niger. Dopo il ritrovamento, un piccolo campione è stato inviato al Museo di Astronomia di Shanghai, che ne ha certificato la provenienza e di conseguenza il record di “più grande roccia di Marte mai trovata sulla Terra”. Fino a quel momento, il primato spettava a Taoudenni 002, un meteorite del peso di 14,51 kg trovato in Mali nel 2021.

Arrivato “da poco” sulla Terra

Secondo gli esperti, la roccia è stata probabilmente scagliata sulla Terra dopo l’impatto di un asteroide con Marte: l’ipotesi astronomica si basa sulla presenza di alcune aree fuse dall'urto e sul fatto che un quinto del volume di NWA-16788 è rappresentato da un vetro chiamato maskelynite, che si forma quando i minerali del terreno vengo sottoposti a calore e pressione intensi.

“NWA-16788 mostra un'alterazione minima dovuta all'esposizione agli agenti atmosferici terrestri, il che indica che la sua composizione fisica e chimica non ha subito alterazioni significative dal suo arrivo nel deserto del Sahara. In altre parole, è probabile che NWA-16788 sia relativamente nuovo qui sulla Terra, essendo caduto dallo spazio piuttosto di recente”, veniva evidenziato da Sotheby’s nella presentazione.

Il rammarico della comunità scientifica

Diversi scienziati si sono rammaricati per la messa all’asta della pietra di Marte, considerata un raro oggetto di studio non solo per le dimensioni, ma anche per la sua particolare composizione che vede una prevalenza di pirosseno e olivina, oltre alla già citata maskelynite: una conformazione che riguarda solo il 5,4 dei meteoriti provenienti dal Pianeta Rosso.

C’è però anche chi si augura che il nuovo, misterioso proprietario possa decidere in futuro di “prestare” temporaneamente alla ricerca il suo eccezionale pezzo da collezione.