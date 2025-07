Roma, 24 luglio 2025 - Finita l’era delle boccette da 100ml nei bagagli a mano? Sembrerebbe di sì, almeno nei principali scali europei. L’addio alla storica restrizione sui liquidi rappresenterebbe una vera e propria rivoluzione, una novità che tiene insieme un piede nel passato, prima del 2006 e della minaccia terroristica - motivo per cui era stata introdotta la regola - e uno nel futuro high-tech.

La Conferenza europea dell’aviazione civile (Ecac) potrebbe già domani, venerdì 25 luglio, dare il via libera all’algoritmo aggiornato dei nuovi scanner Hi-Scan 6040 CTiX, aprendo la strada a check-in più rapidi e meno stressanti per i passeggeri, che potranno mettere nel trolley tutta la crema solare che vorranno per partire, senza dover tirare fuori i flaconi ai controlli (purché rispettino i limiti di peso e dimensioni dei bagagli a mano).

Bagagli a mano: verso liquidi senza limiti

Cosa cambia

Se arriva l’ok da Ecac, nei principali aeroporti dotati di scanner 3D di ultima generazione – tra cui Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Linate, Bergamo, Torino, Bologna e Catania – sarà possibile viaggiare con liquidi di qualsiasi formato nel bagaglio a mano, senza estrarli o rispettare il limite dei 100ml. Tutto questo grazie a nuovi sistemi avanzati, che operano una tomografia computerizzata del trolley, il personale di sicurezza potrà identificare automaticamente eventuali minacce senza tuttavia rallentare i flussi con i controlli delle boccette.

Il via libera

Già domani l’Ecac potrebbe approvare l’algoritmo aggiornato, ripristinando le funzionalità complete dei dispositivi e consentendo il trasporto libero di acqua, profumi, gel, oli, vini e liquori nei bagagli a mano negli aeroporti dotati di tecnologia smart security. Il sistema, già operativo da tempo in Italia, ha ottenuto solo il semaforo verde dell’agenzia europea.

Il divieto dei 100ml

Il divieto era stato introdotto nel 2006, in risposta a minacce terroristiche dopo l’11 settembre. Alcuni aeroporti europei avevano già testato scanner avanzati durante la pandemia, ma nel maggio 2024 Bruxelles ha imposto restrizioni sui nuovi algoritmi, incluso per il modello Hi-Scan 6040 CTiX, a seguito di dubbi sull'affidabilità sollevati da autorità internazionali. A settembre 2024 l’applicazione del limite era stata estesa a tutti i macchinari di ultima generazione.

Qualche limite resta

Il nuovo regime riguarderebbe, per l'appunto, solo gli aeroporti – “pochi” – dotati di scanner Hi-Scan CTiX aggiornati.

Lo spiega la portavoce della Commissione Europea ai Trasporti Anna Kaisa-Itkonen, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. Sarà "responsabilità degli aeroporti", aggiunge, informare i passeggeri che dispongono dei macchinari adatti a consentire l'imbarco di un bagaglio a mano contenenti contenitori di liquidi di capacità superiore a 100 millilitri.

Negli scali che ancora utilizzano gli apparecchi tradizionali resterà in vigore il vincolo dei 100ml sui liquidi, con le stesse procedure di estrazione e controllo. C’è poi da tener conto di tempi e costi di questa operazione. L’adeguamento degli automatismi richiede infatti un grande investimento economico non solo per acquistare e installare gli scanner di ultima generazione, ma anche per aggiornare i software di gestione e formare il personale.