Ora ChatGpt può navigare online e creare presentazioni PowerPoint

L’era del chatbot fa un altro passo avanti e questo strumento non risponde più solo alle domande degli utenti ma ha ‘l’ambizione’, per così dire, di diventare un assistente digitale a tempo pieno. Come? Il primo step di questa ‘rivoluzione’ è arrivato con il nuovo ‘motore’ di ChatGpt: Agent. L’obiettivo? Poter fare quasi tutto online, senza mai uscire dalla sua interfaccia. Ecco come funziona.

Che cosa è e come funziona ChatGpt Agent

Lanciato da OpenAI, ChatGPT Agent è progettato per gestire attività complesse in più fasi, come cercare voli, assemblare outfit online, pianificare pasti settimanali o preparare una presentazione in PowerPoint. Insomma, tutte quelle attività digitali che normalmente richiedono tempo e diversi strumenti e che l’utente ora può delegare. Questo nuovo strumento funziona grazie a una combinazione di browser virtuali, terminale, accesso ad Api e integrazioni esterne. Può collegarsi ad app come Gmail e altre grazie ai ChatGpt Connectors, gestendo le attività in un ambiente sicuro separato dal tuo computer. Per utilizzarla dall’interfaccia basta attivarla cliccando su ‘agent mode’. Ci semplificherà la vita? Certamente sì. Ma la migliorerà davvero? Questa sostituzione massiccia delle nostre attività, sempre più delegate a strumenti digitali, pone dall’altro lato la necessità di una riflessione su quanto e come continuare ad usare anche la nostra intelligenza.

Verso l’Intelligenza artificiale ‘Agentica’

Ad ogni modo, questo aggiornamento prende il posto di ‘Operator’ e ‘Deep Research’, le precedenti versioni di assistente automatico che sono state la base di partenza per questo salto di qualità. Con questa novità, il colosso di Sam Altman segna un passo deciso verso il futuro dell’AI agentica, ovvero assistenti capaci di prendere iniziative, restando comunque sotto la supervisione umana. Un equilibrio tra autonomia e controllo che potrebbe ridefinire il modo in cui interagiamo con la tecnologia, rendendola sempre più utile, concreta e produttiva nella vita di tutti i giorni. Insomma, siamo di fronte ad un agente AI autonomo in grado di pensare, ricercare e agire su un “computer virtuale” proprio. ‘Agent’ è disponibile per piani Pro, Plus e Team dell’app e, verso la fine estate, dovrebbe esserlo anche per quelli Enterprise e Education.