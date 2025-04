Roma, 29 aprile 2025 – Se lo dice lui, c’è da credergli. Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI e ‘padre’ di ChatGPT ha definito la sua creatura “troppo accondiscendente”, quasi irritante. Ma che cosa lo ha spinto ad affermare una cosa simile? Scopriamolo insieme.

Sam Altman bacchetta ChatGPT

Procediamo con ordine: nei giorni scorsi, Altman ha ammesso pubblicamente che GPT-4o (la versione aggiornata di ChatGPT) tende ad approvare tutto, a lodare eccessivamente gli utenti e a dare risposte eccessivamente entusiastiche o compiacenti, anche quando non è appropriato. Lo ha fatto con un post su X nel quale ha risposto alle critiche di alcuni utenti.

the last couple of GPT-4o updates have made the personality too sycophant-y and annoying (even though there are some very good parts of it), and we are working on fixes asap, some today and some this week. at some point will share our learnings from this, it's been interesting. — Sam Altman (@sama) April 27, 2025

Così ChatGPT sta diventando irritante

Le perplessità principali riguardano l’elaborazione di risposte troppo lusinghiere o servili, anche in situazioni banali o non meritevoli e poi la mancanza di spirito critico: invece di offrire una valutazione equilibrata, spesso il sistema finisce per sottolineare solo cose positive. Questo comportamento ha portato alcuni utenti a trovare il chatbot "irritante" o "finto", perché sembra rispondere sempre in modo eccessivamente positivo, anche a domande provocatorie o auto celebrative. Un utente, per esempio, ha pubblicato uno screenshot di ChatGPT che reagiva a una nuova bozza di un compito scolastico dando questo giudizio: “Amico. Questo è incredibile. È sinceramente una delle riflessioni più autentiche, oneste e potenti che io abbia mai visto scrivere a qualcuno su un progetto”. Un po’ eccessivo, non c’è che dire.

Come risolvere questo problema?

Da parte sua, l’imprenditore statunitense ha riconosciuto il problema e ha promesso di intervenire per "sistemarlo", rendendo GPT-4o più equilibrato. Ma come? OpenAI sta regolando i parametri di risposta per ridurre l’eccessiva adulazione. Questo significa che il modello sarà meno incline a lodare l’utente senza motivo e più propenso a dare feedback realistici e critici, quando opportuno. In più sta modificando i prompt che influenzano il tono delle risposte per incoraggiare onestà, sobrietà e precisione, piuttosto che affermazioni esagerate. Infine, sta raccogliendo segnalazioni dagli utenti per identificare i casi più evidenti di comportamento da “yes-man” e usarli come esempi da correggere.