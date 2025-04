ChatGpt ha memoria: così si ricorderà sempre di te

Da oggi, ChatGpt ha una memoria da elefante. O, per meglio dire, “a lungo termine”. Questo significa che è in grado di ricordare tutte le conversazioni passate con gli utenti, anche quelle che non vengono salvate manualmente. Parola di Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI che ha detto: “Poche volte all’anno mi sveglio presto e non riesco più ad addormentarmi perché stiamo lanciando una nuova funzionalità che mi entusiasma da tantissimo tempo. Oggi è uno di quei giorni!". Ma cosa cambia concretamente?​

Come funziona la nuova memoria di ChatGpt

La nuova funzionalità permette al chatbot di costruire una sorta di “memoria a lungo termine” degli utenti, andando ben oltre la classica cronologia delle conversazioni. Lo scopo? Costruire un assistente virtuale sempre più personale, che conosce preferenze, stile comunicativo e obiettivi, evolvendosi nel tempo. Dal punto di vista tecnico, la memoria funziona su due livelli: quello esplicito e quello detto di apprendimento contestuale. Nella memoria esplicita è l’utente che può chiedere di salvare alcune informazioni, mentre nel livello contestuale il modello riconosce autonomamente dettagli utili per migliorare le interazioni future. In altre parole, se in passato hai chiesto qualcosa all’intelligenza artificiale, questa potrebbe ricordarsene in qualsiasi conversazione successiva.

Con la nuova memoria potenziata di Chat G pt addio privacy?

OpenAI ha specificato che le informazioni raccolte attraverso la memoria non saranno utilizzate per addestrare i modelli di intelligenza artificiale, garantendo così una maggiore tutela della privacy degli utenti. Il colosso di San Francisco ha anche precisato che sarà sempre possibile consultare e modificare le informazioni memorizzate e che la memoria potrà essere disattivata in qualsiasi momento. Inoltre, sarà disponibile una sorta di modalità temporanea, simile alla navigazione in incognito, che impedirà l’acquisizione automatica di informazioni da parte del sistema.

Da quando sarà disponibile questa nuova funzionalità

La nuova funzionalità di memoria è attualmente in fase di rollout per gli utenti con abbonamento ChatGpt Plus e Pro, con un'estensione prevista per gli utenti Team, Enterprise ed Education nelle prossime settimane. Tuttavia, a causa delle normative più restrittive in materia di intelligenza artificiale in alcuni Paesi, la funzione non è ancora disponibile nell'Unione Europea, nel Regno Unito, in Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein. In sostanza, gli utenti riceveranno una notifica in-app intitolata "Introducing new, improved memory" quando la funzione sarà attiva anche sui loro dispositivi.​