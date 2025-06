Gaza news oggi, blitz Idf nella Striscia: recuperati i corpi di due ostaggi israeliani. Veto Usa a risoluzione Onu per il cessate il fuoco immediato

Roma, 5 giugno 2025 - I corpi di due ostaggi israeliani sono stati recuperati nella notte nella Striscia di Gaza con un'operazione speciale dello Shin bet e dell'Idf nella zona di Khan Yunis. Gadi Haggai, 73 anni musicista, e Judih Weinstein, 70 insegnante d'inglese, nel kibbutws di Nir Oz, furono assassinati il ​​7 ottobre 2023, ha ricordato Haarets. Quel giorno Judy riuscì a telefonare a un membro del kibbutz e a chiedere aiuto, dicendo di essere stata colpita al braccio e al volto, e che Gadi era stato colpito alla testa. La coppia lascia quattro figli e nipoti. Il premier israeliano, Benyamin Netanyahu, in un comunicato ha ringraziato i servizi e l'esercito per l'operazione, ricordando: "Non ci fermeremo né resteremo in silenzio finché non riporteremo a casa tutti i nostri ostaggi, sia i vivi che i caduti", riporta Ynet.

Operazione speciale della Striscia di Gaza dell'Idf