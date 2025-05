WhatsApp, arriva (finalmente) l’app per iPad

L’attesa è finita: WhatsApp sbarca anche su iPad. Meta ha finalmente rilasciato un'app dedicata anche per il tablet di Apple. Si tratta, a suo modo, di una grande novità se si considera che sono passati più di 15 anni dal lancio sia del servizio di messaggistica che del primo iPad.

Come funzione il nuovo WhatsApp per iPad

L'app è già disponibile per il download tramite l'App Store e include una vasta gamma di funzionalità già familiari agli utenti iPhone, tra cui la possibilità di partecipare a chiamate audio e video di gruppo fino a 32 persone, utilizzare entrambe le fotocamere (anteriore e posteriore) e condividere lo schermo. Il nuovo servizio di messaggistica per iPad è ottimizzato per iPadOS (con sistema operativo iPadOS 15.1 o versioni successive) e supporta pienamente funzionalità come Stage Manager, Split View e Slide Over. Questa integrazione consente agli utenti di svolgere più attività contemporaneamente in modo fluido, permettendo loro di visualizzare i messaggi accanto ad altre applicazioni, come browser web o lettori video, senza interruzioni. Insomma, mantiene le funzionalità base di messaggistica introducendo un layout a due colonne, simile a quello dell’app Messaggi di Apple, che mostra i contatti e le chat a sinistra e la conversazione selezionata a destra.

Un taglio al passato...

Fino a ieri, gli utenti che volevano accedere a WhatsApp su uno schermo più grande erano limitati alla versione web nel browser o alle app desktop per Mac o PC. Nel 2022, il responsabile di WhatsApp, Will Cathcart, aveva riconosciuto la lunga attesa per un’app nativa su iPadOS, e aveva anche ammesso che Meta avrebbe voluto sviluppare un’applicazione dedicata. Un’altra app molto attesa è quella di Instagram ottimizzata per iPad e che dovrebbe essere tra le prossime priorità dell’azienda anche se non c’è ancora una data di rilascio ufficiale.