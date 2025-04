Meta userà i tuoi dati per addestrare l’Intelligenza Artificiale: come fermarla entro il 31 maggio 2025

Da fine maggio 2025, Meta – la società madre di Facebook, Instagram e WhatsApp – inizierà ufficialmente a usare i tuoi dati pubblici e derivanti dall’uso delle sue piattaforme per addestrare i suoi modelli di Intelligenza Artificiale (IA). Questo significa che tutto ciò che hai scritto, postato, commentato o condiviso potrebbe finire nei database che alimentano chatbot come Meta AI, sistemi come LLaMA, e le future soluzioni basate sull’IA generativa.

Perché è importante: non si tratta solo di privacy, ma di controllo sui tuoi dati

Secondo quanto emerso da un comunicato ufficiale del Garante per la protezione dei dati personali, Meta ha dichiarato che, a partire da fine maggio 2025, utilizzerà i contenuti pubblici degli utenti e quelli derivanti dall’interazione con i suoi servizi per migliorare i propri algoritmi di IA.

Sebbene esista un diritto all’opposizione, esercitarlo non è affatto semplice né automatico: bisogna agire proattivamente e rispettare una scadenza precisa, pena il rischio che i tuoi dati vengano trattati senza ulteriore richiesta di consenso.

Cosa farà Meta con i dati

Meta intende utilizzare:

Post pubblici e commenti (con testo e immagini)

(con testo e immagini) Didascalie delle foto

Informazioni derivate da interazioni sui suoi servizi (anche su WhatsApp, seppure in forma aggregata)

Lo scopo? Migliorare chatbot e assistenti virtuali, come Meta AI, oggi integrato già in alcune piattaforme. Questo approccio si basa su un presunto “legittimo interesse”, una base giuridica contestata dal Garante italiano.

Come esercitare il diritto di opposizione

Se non vuoi che i tuoi dati vengano usati, devi opporti esplicitamente entro il 31 maggio 2025. La procedura non è automatica:

Devi andare su un modulo online messo a disposizione da Meta Se non hai un account Meta, dovrai fornire prova che i tuoi dati siano comunque trattati (ad esempio, se sei stato taggato da altri

In assenza di opposizione, Meta considererà il trattamento legittimo, anche per gli utenti non attivi.

Attenzione: anche se non usi Facebook o Instagram, potresti essere coinvolto. Il trattamento può infatti includere contenuti in cui sei stato menzionato o taggato da altri utenti, oppure dati elaborati indirettamente tramite le interazioni su WhatsApp e Messenger.

Esclusioni e casi particolari

I dati dei minori non saranno utilizzati , secondo quanto dichiarato.

, secondo quanto dichiarato. Chi esercita l’opposizione dopo la scadenza avrà protezione solo per i dati successivi , non per quelli già trattati prima del 31 maggio 2025.

, non per quelli già trattati prima del 31 maggio 2025. Il Garante ricorda che anche altre aziende (come OpenAI, Google o DeepSeek) prevedono meccanismi simili e che è possibile esercitare il diritto di opposizione anche nei loro confronti.

In sintesi: cosa devi fare adesso

Controlla se hai account Meta attivi (Facebook, Instagram, WhatsApp)

(Facebook, Instagram, WhatsApp) Accedi alla sezione privacy dell’account e cerca la funzione per l’ opposizione all’uso dei dati per IA

dei dati per IA Compila il modulo entro il 31 maggio 2025

Conserva una copia della ricevuta o conferma della richiesta

o conferma della richiesta Ripeti l’operazione anche per altri servizi IA che utilizzi

Link diretto al modulo di opposizione

Puoi accedere al modulo ufficiale di Meta per esercitare il tuo diritto di opposizione al seguente link. Questo modulo è destinato sia agli utenti con un account Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) sia a coloro che non ne possiedono uno ma i cui dati potrebbero essere stati trattati da Meta.

Come compilare il modulo

Accedi al modulo: clicca sul link fornito sopra per aprire il modulo di opposizione. Inserisci i tuoi dati: nome e cognome e indirizzo email associato al tuo account Meta Motivazione dell’opposizione (facoltativa): puoi aggiungere una breve spiegazione del motivo per cui ti opponi all’utilizzo dei tuoi dati. Ad esempio: “Mi oppongo all’utilizzo dei miei dati personali pubblici per l’addestramento dell’intelligenza artificiale, ai sensi dell’articolo 21 del GDPR.” Invia la richiesta: dopo aver compilato il modulo, clicca su “Invia”. Conferma via email: riceverai un’email di conferma. È importante cliccare sul link presente nell’email per completare la procedura.

Ribadiamo che è fondamentale inviare la richiesta di opposizione entro il 31 maggio 2025. Se l’opposizione viene presentata dopo questa data, Meta potrebbe aver già utilizzato i tuoi dati per l’addestramento dell’IA, e l’opposizione avrà effetto solo sui dati futuri.

Anche se ti opponi, Meta potrebbe continuare a trattare informazioni che ti riguardano se, ad esempio, sei stato taggato in una foto o menzionato in un post da altri utenti.

Se hai più account (ad esempio, sia Facebook che Instagram), è consigliabile compilare il modulo per ciascun account.

Per ulteriori dettagli, puoi consultare il comunicato ufficiale del Garante per la protezione dei dati personali.