Il giorno della Nintendo Switch 2: tutte le novità

Dopo mesi di attesa, la Nintendo Switch 2 è finalmente disponibile nei negozi di tutto il mondo, compresi quelli italiani. La nuova console ibrida della casa giapponese promette miglioramenti significativi sia in termini di hardware che di software. Scopriamo insieme le principali novità di questa piattaforma.

Schermo LCD più grande e prestazioni grafiche più potenti

Prima di parlare delle novità, partiamo dalle conferme: la nuova console mantiene la natura ibrida del suo predecessore, permettendo di giocare sia in modalità portatile che su TV e, ovviamente, assicura la compatibilità con i giochi della prima versione. Tra le principali novità c’è uno schermo LCD da 7,9 pollici con risoluzione Full HD 1080p quindi più grande della versione precedente che si fermava a 6,2 pollici. Inoltre può contare su Joy-Con 2 con connessione magnetica migliorata e un processore potenziato per prestazioni grafiche superiori. La piattaforma arriva sul mercato oggi con un catalogo abbastanza ricco che conta circa 30 titoli tra cui ‘Mario Kart World’ in esclusiva, ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’ e ‘Street Fighter 6’.

Dai un'occhiata più da vicino ad alcune delle esperienze visive e sonore che ti attendono nella mostra interattiva di Nintendo Switch 2 Welcome Tour, disponibile dal 5 giugno. pic.twitter.com/JxYBQSkC7a — Nintendo Italia (@NintendoItalia) June 4, 2025

I ‘MII politicamente corretti’ fanno discutere

Una delle novità più discusse di questa nuova versione è la personalizzazione dei Mii, ovvero i personaggi virtuali di Nintendo, che ora sono privi di opzioni di genere. Insomma, i giocatori possono scegliere tra due ‘stili’ anziché selezionare un genere maschile o femminile. Questo, nelle intenzioni dell’azienda giapponese dovrebbe essere un modo di promuovere una maggiore inclusività ma è un particolare che senz’altro fa discutere e storcere il naso chi la ritiene l’ennesima trovata woke.

La Nintendo Switch 2 sarà un successo come la prima?

Ovviamente, solo il tempo ci dirà se la Switch 2 riuscirà ad eguagliare il successo della ‘sorella maggiore’ lanciata il 3 marzo 2017. La prima versione ha segnato l'inizio di una nuova era per Nintendo con la sua innovativa console ibrida che, ad oggi, ha venduto 152,12 milioni di unità in tutto il mondo, diventando così la terza console più venduta di tutti i tempi, superata solo dalla PlayStation 2 e dalla Nintendo DS. Il prezzo di lancio è di 469,99 euro per il modello base e 509,99 euro per il bundle con Mario Kart.