WhatsApp, ecco la nuova funzione per la privacy delle conversazioni

WhatsApp è al lavoro per migliorare la privacy degli oltre 2,8 miliardi di utenti che utilizzano ogni giorno l’applicazione di messaggistica istantanea di Meta. Si tratta di "Advanced Chat Privacy" (Privacy Avanzata delle Chat) ovvero una serie di nuove funzionalità per offrire un maggiore controllo sulla condivisione dei contenuti delle loro conversazioni.

Le principali caratteristiche della funzione "Advanced Chat Privacy"

Il sistema di privacy avanzata permette il blocco dell'esportazione delle chat. Attivando questa funzione, gli utenti possono impedire ad altri di esportare l'intera cronologia delle conversazioni, sia individuali che di gruppo. Inoltre, si disabilita il salvataggio automatico dei media. In questo modo, si impedisce il salvataggio automatico di immagini e video che si trovano nella galleria del dispositivo del destinatario, per evitare la diffusione dei contenuti multimediali condivisi. In più, quando la funzionalità viene attivata in una chat di gruppo, tutti i partecipanti ricevono una notifica, garantendo trasparenza sulle impostazioni di privacy applicate.

Con la privacy avanzata niente assistente virtuale

Infine, l'attivazione della "Privacy Avanzata delle Chat" comporta la disabilitazione automatica dell'assistente Meta AI all'interno di quella specifica conversazione, limitando ulteriormente l'interazione con la tecnologia di Intelligenza Artificiale disponibile in tutta Europa dal marzo scorso.

Chat più sicure, ma occhio ai contenuti

Anche se questa nuova funzione aumenta notevolmente la protezione della privacy, non elimina definitivamente la possibilità che i nostri contenuti vengano condivisi attraverso altri mezzi, come l'inoltro di messaggi o la cattura di schermate. Al momento, WhatsApp non ha annunciato una data ufficiale per il rilascio della sua funzione "Advanced Chat Privacy" che è in fase di sviluppo e test nelle versioni beta dell'app per dispositivi iOS e Android. In ogni caso, verrà implementata nei prossimi aggiornamenti dell'applicazione.