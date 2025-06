Chi è Giovanni Brusca, il boia di Falcone del piccolo Di Matteo definitivamente libero

Palermo, 5 giugno 2025 – A 68 anni Giovanni Brusca è un uomo libero. Definitivamente. L’ex capomafia, boia di Giovanni Falcone, ha pagato il suo debito con la giustizia. Venticinque anni di carcere, più 4 anni di libertà vigilata, per oltre un centinaio di omicidi che ha ordinato o commesso in prima persona. Una pena ‘scontata’ in quanto collaboratore di giustizia. Brusca resterà sottoposto al programma di protezione: continuerà a vivere lontano dalla Sicilia, sotto una falsa identità.

Già la sua scarcerazione, nel 2021, fu seguita da un vespaio di polemiche, sollevate dai familiari delle vittime di Cosa Nostra, ma non solo. E ora c’è da aspettarsene di nuove. Eppure Brusca è libero in applicazione di una legge, quella sui collaboratori di giustizia, di cui l’ex magistrato Falcone è stato l’architetto intellettuale e principale promotore. Un compromesso tra le necessità di repressione della criminalità organizzata e la concessione di benefici a chi dimostra di dissociarsi, contribuendo alle indagini. In questo l’ex magistrato fu un antesignano, immaginando che solo la collaborazione di un uomo integrato a Cosa Nostra potesse squarciare il velo sul suo funzionamento.

Uscito dal carcere, Brusca ha rilasciato dichiarazioni e interviste, e ha anche partecipato alla stesura di un libro che racconta la sua storia. Ha pubblicamente chiesto scusa ai familiari delle sue vittime, pur riconoscendo l'impossibilità di un perdono per crimini così atroci come l'omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo (1996) – figlio del pentito Santino Di Matteo – strangolato e sciolto nell'acido quando aveva 15 anni.

Giovanni Brusca, corleonese a capo del mandamento di San Giuseppe Jato, uomo di Totò Riina, ha confessato oltre 100 delitti. "Ancora oggi non riesco a ricordare tutti, uno per uno, i nomi di quelli che ho ucciso – scrive nel suo libro –. Molti più di cento, di sicuro meno di duecento”. Nel gergo mafioso era soprannominato non a caso lo ‘scannacristiani’, non solo per il lunghissimo elenco di delitti di cui si era macchiato ma anche per la loro efferatezza.

Una foto scattata a Capaci, dopo la strage (Ansa)

Brusca azionò materialmente il telecomando che il 23 maggio 1992 fece esplodere a Capaci l’auto su cui viaggiavano Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo con gli agenti della scorta. Non era la prima volta che manovrava un’autobomba: l’aveva usata 9 anni prima per un altro attentato, quello contro il giudice Rocco Chinnici (29 luglio 1983). Fu arrestato qualche mese dopo l’omicidio di Di Matteo, il 20 maggio 1996: nel 2000 gli viene riconosciuto lo status di collaboratore di giustizia.