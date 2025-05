Il mistero della sfera di Buga, in Colombia: oggetto alieno, opera d’arte o inganno?

Nel cuore della Colombia, nei pressi della cittadina di Guadalajara de Buga, è stata rinvenuta una misteriosa sfera metallica che ha acceso il dibattito tra scienziati, ufologi e semplici curiosi. L’oggetto, ribattezzato “la sfera di Buga”, è diventato in poche settimane un vero fenomeno mediatico, alimentando teorie, ipotesi e un alone di mistero che richiama i grandi enigmi della storia dell’ufologia.

Il ritrovamento e le prime analisi

La vicenda ha inizio il 2 marzo 2025, quando alcuni residenti riferiscono di aver visto una sfera metallica, grande come un pallone da calcio (circa 50 cm di diametro), sorvolare la zona con movimenti irregolari e senza produrre alcun rumore, per poi precipitare al suolo dopo aver colpito una linea elettrica. L’oggetto viene recuperato da un contadino e consegnato alle autorità, che lo trasferiscono in laboratorio per le analisi.

Le prime indagini, condotte dal radiologo José Luis Velázquez, rivelano caratteristiche sorprendenti: la sfera è composta da tre strati metallici concentrici e contiene al suo interno diciotto microsfere disposte simmetricamente attorno a un nucleo centrale meno denso. Non presenta saldature, viti o segni di assemblaggio, ed è fredda al tatto, con una superficie liscia e riflettente. Sulla superficie sono incisi simboli che richiamano rune nordiche, caratteri ogham e persino scrittura cuneiforme mesopotamica, un mix che ha ulteriormente alimentato le speculazioni.

Le spiegazioni della comunità scientifica

Nonostante l’interesse mediatico, la comunità scientifica invita alla cautela. Al momento non esistono pubblicazioni scientifiche sull’oggetto, e molte informazioni provengono da social network, tabloid e siti specializzati in UFO. Alcuni ricercatori sottolineano che la struttura, pur sofisticata, non è necessariamente indice di tecnologia aliena: potrebbe trattarsi di un oggetto artistico o concettuale, realizzato per stupire e generare discussione.

La fisica Julia Mossbridge, docente affiliata all’Università di San Diego, ha dichiarato: “A me sembra piuttosto un progetto artistico molto ben fatto”. Tuttavia, riconosce che alcune caratteristiche restano inspiegabili senza ulteriori esami. Altri scienziati suggeriscono che la sfera possa essere il risultato di un esperimento scientifico non tracciato o di un rilascio da parte di un drone o di un velivolo, ipotesi supportata dall’assenza di sistemi di propulsione o guida autonoma visibili.

Le teorie del pubblico e degli ufologi

Accanto alle spiegazioni razionali, si sono moltiplicate le ipotesi più suggestive. Molti appassionati di ufologia vedono nella sfera di Buga una possibile sonda extraterrestre, inviata per raccogliere dati sull’ambiente terrestre, citando come indizi l’assenza di saldature, la presenza di simboli non riconducibili a una singola cultura umana e la complessità della struttura interna. Alcuni video e testimonianze, diffusi online, parlano di movimenti anomali e di un volo silenzioso e controllato, caratteristiche che, secondo i sostenitori dell’ipotesi aliena, sarebbero compatibili con una tecnologia non terrestre.

Non mancano però voci scettiche, anche tra gli stessi ufologi: alcuni ricercatori sudamericani ritengono che la sfera sia una messa in scena, forse orchestrata per attirare l’attenzione mediatica o per screditare la ricerca seria nel campo degli UAP (Unidentified Aerial Phenomena).

Altri ancora ipotizzano che si tratti di un esperimento artistico, magari ispirato ai celebri casi delle “sfere di Betz” degli anni ’70 negli Stati Uniti, anch’esse oggetto di leggende e controversie.

Le analisi in corso

Attualmente, la sfera è oggetto di ulteriori test metallurgici, spettrografici e magnetometrici, condotti da laboratori colombiani e internazionali. Le autorità mantengono il riserbo in attesa di dati più solidi, mentre la discussione pubblica resta accesa. La comunità scientifica sottolinea la necessità di un approccio razionale e di verifiche rigorose, ricordando che la storia dell’ufologia è costellata di casi affascinanti ma spesso risolti con spiegazioni terrestri.

Le principali teorie sulla sfera di Buga