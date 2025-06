L’escalation di Trump contro gli stranieri: bloccati i viaggi da 19 Paesi. Vietati i visti ad Harvard

Washington, 5 giugno 2025 – Nuova stretta contro l’immigrazione legale negli Stati Uniti. In nome di una presunta lotta a terrorismo e antisemitismo, il presidente Donald Trump vieta l’accesso ai cittadini di Afghanistan, Birmania, Ciad, Repubblica Democratica del Congo, Guinea Equatoriale, Eritrea, Haiti, Iran, Libia, Somalia, Sudan e Yemen. Limitato l’ingresso da Cuba, Venezuela, Burundi, Laos, Sierra Leone, Togo e Turkmenistan. Cuba – per fare un esempio – è uno "sponsor del terrorismo" e il governo castrista "non collabora né condivide informazioni sufficienti" con gli Usa mentre il Venezuela "non dispone di un'autorità centrale competente o collaborativa per il rilascio di passaporti o documenti civili”. Sono 19 in tutto i Paesi coinvolti.

La misura è stata presa dopo un attacco a manifestanti che chiedevano il rilascio degli ostaggi israeliani a Gaza in Colorado. Le autorità statunitensi lo hanno attribuito a un immigrato.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump (Ansa)

Negati i visti agli stranieri che studiano ad Harvard

“Il recente attacco terroristico a Boulder, in Colorado, ha sottolineato gli estremi pericoli posti dall'ingresso di cittadini stranieri che non sono nel Paese illegalmente. "Non li vogliamo", ha detto Trump, che ieri ha anche annunciato il divieto di visto per gli studenti stranieri iscritti all’università di Harvard, un ulteriore gradino nell’escalation del conflitto che l’amministrazione Usa ha avviato contro le istituzioni accademiche americane accusate di promuovere politiche progressiste e pro Palestina.

“Ho concluso che è necessario limitare l'ingresso ai cittadini stranieri che desiderano venire negli Stati Uniti per partecipare, esclusivamente o sostanzialmente, a un programma di studio presso l'Università di Harvard (...)", ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti in una nota che spiega l’ordine esecutivo. Questa misura, con la quale il governo aveva già minacciato l’ateneo, si applica immediatamente ai "cittadini stranieri che entrano o tentano di entrare negli Stati Uniti per iniziare a partecipare" ai programmi dell'università. Gli studenti stranieri attualmente iscritti ad Harvard, la più antica università degli Stati Uniti e una delle più prestigiose al mondo, saranno soggetti a revisione e potrebbero vedersi "revocare il visto", secondo la dichiarazione presidenziale.

"Si tratta dell'ennesima azione di ritorsione illegale da parte dell'amministrazione, in violazione dei diritti di Harvard sanciti dal Primo Emendamento”, la reazione dell’Università di Harvard che “continuerà a proteggere i suoi studenti internazionali”, tramite una battaglia legale.

Anche la Columbia nel mirino

Nel mirino di Trump c’è anche la Columbia: ieri la Casa Bianca ha avviato il processo per revocare l'accreditamento al prestigioso ateneo di New York. Un ulteriore step dopo il blocco di 400 milioni di dollari in finanziamenti federali mai ripristinati, fatto nonostante che l'università abbia ceduto alle richieste di Washington in materia di ammissioni e curriculum che includono punizioni severe per studenti ed ex studenti coinvolti nelle proteste pro-Palestina. L'accreditamento negli Stati Uniti è un processo fondamentale attraverso il quale un'università o un'istituzione scolastica viene riconosciuta ufficialmente come conforme a determinati standard di qualità. Senza accreditamento, un'università non può ricevere fondi federali (come i prestiti agli studenti), rischia di perdere prestigio accademico e riconoscimento dei titoli e può vedere compromessa la validità dei diplomi emessi. Non è direttamente il governo centrale ad accreditare gli atenei ma una serie di ‘accrediting agencies’, che tuttavia sono soggette al controllo della Casa Bianca.