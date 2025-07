Facebook e Instagram a pagamento: perché Meta sta inviando altri messaggi? Cosa fare

Roma, 23 luglio 2025 - Facebook e Instagram a pagamento: ormai è una realtà. A milioni di utenti stanno arrivano in queste ore strani messaggi e, all’improvviso, ci si ritrova con una schermata che blocca post, storie e qualsiasi attività si stava facendo in quel momento. Unica opzione per continuare a gestire il proprio profilo è scegliere, così su due piedi e senza poterci pensare troppo, se pagare per restare su Facebook o accettare la pubblicità.

È l’ultima novità in casa Meta, sul modello delle piattaforme di streaming e musicali. In realtà la possibilità di scegliere tra le due opzioni – gratuito con Adv o in abbinamento – era stata introdotto a fine 2023 per adeguarsi al Digital Markets Act (DMA) dell’Unione Europea. E ora, a distanza di un anno e mezzi, la società proprietà di Facebook e Instagram sta riproponendo agli utenti europei. Una sorta di ‘ultima chiamata’ (ma non proprio) per eliminare definitivamente la pubblicità – che negli ultimi tempi si è fatta più pervasiva del solito – sottoscrivendo un abbonamento.

Il messaggio è vero e non nasconde nessun tentativo phishing da parte di sogggetti esterni. Ma il punto è: cosa fare per non farsi prendere alla sprovvista e scegliere l’opzione più giusta per le proprie esigenze.

Anche in Italia in queste ore stanno arrivando tantissimi messaggi. Il titolo della schermata è chiaro: “Controlla se possiamo trattare i tuoi dati per le inserzioni”. È quindi possibile decidere se attivare un abbonamento mensile per rimuovere completamente la pubblicità, oppure continuare a utilizzare i social in forma gratuita, accettando che i propri dati vengano usati per mostrare annunci personalizzati.

È importante leggere con calma la schermata con il messaggio di Meta per poter selezionare l’opzione in linea con i propri desiderata e obiettivi di visibilità sui due social media.

La bella notizia è che non è obbligatorio sottoscrivere l’abbonamento mensile per poter continuare ad essere presente (e visibile) su Facebook e Instagram. Alla fine del messaggio – fate scorrere la schermata verso il basso e non fermatevi in alto – ci sono le due opzioni “Abbonati” e “Usa senza costi aggiuntivi”. A questo punto è possibile decidere se attivare un abbonamento mensile per rimuovere completamente la pubblicità, oppure continuare a utilizzare i social in forma totalmente gratuita, accettando che i propri dati vengano usati per mostrare annunci personalizzati.

In ogni caso, la scelta che farete oggi è sempre reversibile. Sarà sempre possibile modificarla in seguito, accedendo alle Impostazioni della App. Nel caso di Instagram prima bisogna selezionare Centro gestione account e poi Preferenze relative alle inserzioni.

Nel caso in cui si decida di continuare a utilizzare gratuitamente i social in cambio delle inserzioni pubblicitarie, sarà necessario autorizzare Meta al trattamento dei propri dati personali.

Su Facebook è possibile capire qual è il ‘pacchetto Adv’ che Meta sta confezionando per noi, usando i dati acquisiti durante le attività sui social. Andando alla pagina Impostazioni e privacy e poi Attività pubblicitaria recente è possibile recuperare le ultime inserzioni pubblicitarie che ci sono state proposte e di cui spesso, nella fretta di scrollare, neanche ci ricordiamo.