Quanto costa la super bici di Pogacar? Fino a 25mila euro per la Colnago Y1Rs

Roma, 22 luglio 2025 – Pedalare sulle strade di casa con la bici del miglior ciclista del mondo. Un sogno per tanti, una possibilità per pochi. Il missile a pedali con cui Tadej Pogačar comanda il Tour de France è ora a disposizione degli appassionati, a patto di sborsare una cifra che può arrivare a 25mila euro. La produce Colnago, si chima y1Rs ed è una bici celebrativa del campione sloveno, nonché un concentrato di tecnologia e design di lusso.

La bicicletta Tadej Pogačar Tribute

Circa un anno fa usciva Colnago V4Rs e pensavamo di avere già visto tutto. Una bicicletta che ha portato Pogacar sul tetto del mondo e che è stata adattata per gli amanti delle due ruote in una versione “Tribute” come celebrazione dei successi del ciclista che domina il plotone da anni. La livrea della V4Rs Tribute è un’esplosione di colori: giallo per il Tour, rosa per il Giro, verde, azzurro, rosso a pois, bronzo e anche un tocco di viola, riprendendo lo stile “Pop-Art” amato da Pogacar.

Ma la bellezza ha un prezzo: la Colnago V4Rs Tadej Pogačar Tribute è stata prodotta in un numero limitato di pezzi e proposta al pubblico ad oltre 15.000 euro, cifra che poteva raggiungere i 20.000 con ruote e componenti da top di gamma.

Pensavamo di avere già visto tutto e invece è arrivata lei. La nuova arrivata in casa Colnago si chiama Y1Rs ed è una vera e propria rivoluzione su due ruote. Realizzata in collaborazione con il Politecnico di Milano e la Khalifa University di Abu Dhabi, questa bici è il risultato di una ricerca congiunta tra design, aerodinamica avanzata e ingegneria dei materiali. I progettisti hanno realizzato una bicicletta capace di abbassare la resistenza all’aria del 19% rispetto alla V4Rs, consentendo un risparmio di circa 20 W a 50 km/h.

Un oggetto da collezione

Il telaio, interamente in carbonio hi-mod, è stato ottimizzato con simulazioni CFD e test in galleria del vento. Una bici che Tadej Pogacar sta mettendo in luce nelle varie tappe del Tour de France, dominando la corsa con la maglia di Campione del Mondo. Prestazioni al top, estetica aggressiva e componentistica al limite della perfezione: la Y1Rs è pensata per un pubblico di pochissimi fortunati. Il prezzo supera i 25.000 euro, in base all’allestimento scelto. Un investimento che la rende più simile al costo di una moto sportiva o da granturismo che a una bici da corsa tradizionale.

Proprio come la V4Rs Tribute, anche la Y1Rs è destinata a un pubblico ristretto: professionisti, appassionati disposti a tutto pur di stringere tra le mani un simbolo assoluto di eccellenza ciclistica. Anche se non è proposta con una livrea celebrativa o numerata come la V4Rs, anche la Y1Rs è un oggetto di culto per appassionati evoluti, una bici da corsa ad alte prestazioni che diventerà probabilmente da collezione col tempo, soprattutto per il suo design innovativo e l'associazione diretta con Pogacar.

Non è detto che venga usata per scalare lo Stelvio o il Mortirolo, ma una cosa è certa: racconta molto di dove sta andando il ciclismo di alto livello. Tra performance, tecnologia… e lusso.