Maltempo, temporali e frane: interrotte ferrovie e statale del Brennero in Austria. Ragazzino disperso nel Po

08:40

Interrotte ferrovia e statale del Brennero in Austria

La ferrovia e la strada statale del Brennero in territorio austriaco sono interrotte a causa di una frana dopo i forti temporali della notte appena trascorsa nel tratto Innsbruck Hbf e Steinach am Brenner. L'interruzione durerà almeno per tutta la giornata. L'interruzione della ferrovia costringe a forti disagi per i passeggeri dei treni internazionali da e per l'Italia. Come informano le ferrovie austriache OeBB, i viaggiatori dovranno scendere al Brennero per essere trasferiti in autobus a Innsbruck da dove proseguiranno il viaggio in treno verso Monaco di Baviera in Germania. Per i treni locali è stato organizzato un autobus sostitutivo tra Innsbruck Hbf e Steinach am Brenner.