Caso Maddie, riprendono le ricerche della bimba scomparsa 18 anni fa in Portogallo

Lisbona, 3 giugno 2025 – Sono riprese le ricerche di Maddie, la bimba inglese scomparsa 18 anni fa in Portogallo. Stamattina una trentina di agenti della polizia tedesca stanno ispezionando due pozzi ad Atalaia a Lagos alla ricerca del corpicino di Madeleine McCann, a circa dieci minuti di auto dall’albergo dove nel 2027 si sono perse le tracce della piccola, che ai tempi aveva 3 anni, sparita durante una vacanza con i genitori a Praia da Luz, nell'Algarve.

Secondo un portavoce della polizia giudiziaria portoghese, i magistrati tedeschi starebbero indagando sul 48enne Christian Brückner, il principale sospettato mai formalmente incriminato per l’omicidio della bambina. Al momento, non si conoscono quali siano gli elementi che hanno spinto gli inquirenti a riaprire il famoso ‘cold case’.

Le nuove ricerche

Una trentina di agenti della polizia tedesca hanno ripreso questa mattina nuove ricerche ad Atalaia a Lagos, nel sud del Portogallo. Le ricerche si concentreranno nella zona tra il resort turistico Ocean Club, dove soggiornava la famiglia McCann, e la casa in cui viveva Brückner. In particolare, questa mattina i poliziotti hanno iniziato a ispezionare due pozzi dove potrebbe essere stato nascosto il cadavere della bambina.

Le ricerche attuali dovrebbero durare per tre giorni. "Saranno solo perquisizioni a terra. L'obiettivo principale è cercare qualsiasi traccia del corpo di Madeleine”, ha detto una fonte portoghese citata dal Sun.

Non è chiaro quali elementi abbiano portato gli agenti ad avviare nuove ricerche sulla bambina scomparsa mentre era in vacanza con la famiglia. "In coordinamento con le forze dell'ordine portoghesi, gli agenti tedeschi stanno ispezionando due pozzi a circa dieci minuti di auto da dove Maddie è scomparsa”, ha scritto il quotidiano portoghese Correio da Manha.

I sospetti della procura tedesca

“In Portogallo è attualmente in corso un procedimento penale nell'ambito delle indagini sul caso Madeleine McCann”, si legge in una nota rilasciata dalla procura di Braunschweig in Germania. A quasi 18 anni dalla scomparsa della bambina, la magistratura tedesca sospetta quindi su un possibile omicida.

La polizia giudiziaria portoghese condurrà "un'ampia gamma di indagini” sulla scomparsa della bambina britannica Madeleine 'Maddie' McCann, avvenuta nel 2007 nei pressi della località balneare del Portogallo meridionale. Lo ha reso noto un portavoce. Queste perquisizioni e retate saranno condotte da oggi a venerdì 6 giugno in base a un mandato emesso dalla procura di Brunswick, nel nord della Germania, che sta conducendo un'indagine preliminare su Christian Brückner, sospettato dalla giustizia tedesca di aver ucciso Maddie McCann, ha riferito la stessa fonte.

Chi è Christian Brückner

Il 48enne Christian Brückner si trova attualmente in carcere a Kiel, in Germania, per aver violentato una turista americana di 72 anni in Portogallo nel 2005. Sulla fedina penale ci sono 17 condanne per droga, pedopornografia e pedofilia.

Con un’infanzia difficile alle spalle – una lunga storia di affidamenti e maltrattamenti psicologici subiti dalla madre – Brückner viene condannato per la prima volta quando aveva 17 anni per avere molestato prima una bambina di sei anni e poi una di nove.

Dopo la condanna per abusi sessuali, fugge all’estero per non evitare la prigione: nel 1995 si rifugia in Portogallo, dove vive per 12 anni, continuando a delinquere. Rapine e traffico di droga, la sua vita è scandita da un’alternanza di reati. In Portogallo non ha una dimora fissa, ma spesso dorme nel camper Volkswagen T3 bianco e giallo, avvistato anche sulla scena della scomparsa di Maddie.

Da quanto ricostruito dai magistrati, tra il 2000 e il 2017 Brückner ha trascorso del tempo nella stessa zona dove è scomparsa Maddie. È stato inoltre trovato in possesso di fotografie e video che lo ritraevano nei pressi di una diga a 40 minuti di auto da dove Madeleine era stata vista l'ultima volta e dove nel 2023 sono state effettuate delle ricerche.

La polizia britannica: “Verranno effettuate perquisizioni”

Le autorità tedesche hanno effettuato le ultime ricerche nel 2023, nei pressi del bacino idrico di Barragem do Arade. Le ricerche attuali dovrebbero durare per tre giorni. “Siamo a conoscenza delle perquisizioni che verranno effettuate dalla polizia federale tedesca in Portogallo nell'ambito delle indagini sulla scomparsa di Madeleine McCann. La polizia metropolitana non è presente alle ricerche. Sosterremo i nostri colleghi internazionali dove necessario", ha detto un portavoce della polizia britannica.

La scomparsa di Maddie

La notte in cui Maddie è scomparsa, nel 2007, i genitori erano a cena con degli amici in un ristorante poco distante dal resort dove alloggiavano, mentre la bimba e i suoi fratelli gemelli più piccoli dormivano nell'appartamento preso in affitto per le vacanze.

Ad accorgersi della scomparsa era stata la madre Kate, al rientro dalla cena intorno alle 22. Il mese scorso i genitori di Madeleine hanno celebrato il 18esimo anniversario della sua scomparsa, affermando che la loro "determinazione a non lasciare nulla di intentato è incrollabile".

Il 3 maggio 2007 Maddie viene rapita e il giorno dopo, il 4 maggio, Brueckner contatta un amico ad Augusta chiedendogli di registrare lì la sua Jaguar. Nel 2015 si libera anche del camper giallo e bianco – lo stesso che poi gli inquirenti tedeschi hanno perquisito in cerca di prove – dandolo a uno sfasciacarrozze tedesco di Barrocal.