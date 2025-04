Apple Intelligence arriva in Italia: ecco cosa può fare la nuova intelligenza artificiale di Apple

Apple ha recentemente introdotto in Italia Apple Intelligence, il suo avanzato sistema di intelligenza artificiale personale, attraverso l'aggiornamento a iOS 18.4. Questa innovazione promette di trasformare l'interazione degli utenti con i dispositivi Apple, offrendo strumenti intelligenti per migliorare produttività, creatività e comunicazione.

Cos'è Apple Intelligence?

Apple Intelligence è un sistema integrato che combina modelli generativi avanzati con il contesto personale dell'utente, al fine di fornire informazioni e assistenza in modo rilevante e personalizzato, mantenendo un forte focus sulla privacy. Questo sistema è progettato per comprendere e generare testi e immagini, prioritizzare e riassumere notifiche, email e messaggi, e utilizzare le informazioni personali presenti sul dispositivo per semplificare le attività quotidiane.

Funzionalità principali di Apple Intelligence

Ecco alcune delle funzionalità più rilevanti offerte da Apple Intelligence:

Generazione e modifica di testi

All'interno di applicazioni come Mail, Messaggi, Note e Pages, gli utenti possono:

Riscrivere testi: modificare il tono di una frase o di un paragrafo, rendendolo più formale o informale a seconda delle esigenze Correggere sintassi e grammatica: assicurarsi che il testo sia linguisticamente corretto Riassumere contenuti: ottenere versioni sintetiche di testi lunghi, facilitando la comprensione rapida delle informazioni.

Image Playground

Questa applicazione consente di generare immagini partendo da un prompt testuale o visivo, scegliendo tra tre stili: Animazione, Illustrazione e Disegno. È particolarmente utile per creare contenuti visivi personalizzati da condividere. Image Playground è disponibile per il download separato tramite l'App Store.

Genmoji

Con Genmoji, gli utenti possono creare emoji personalizzate descrivendo un'emozione o una situazione specifica. È possibile partire da un volto presente nella galleria per generare un'emoji unica, rendendo la comunicazione più espressiva e divertente.

Siri potenziato

Siri ha subito un significativo miglioramento, offrendo un’nterazione più fluida e contestuale, comprendendo richieste meno formali e rispondendo in modo più naturale.

Integrazione con ChatGPT

Sfrutta le capacità avanzate di ChatGPT per fornire risposte più dettagliate e pertinenti.

Intelligenza visiva: Riconosce e fornisce informazioni sugli oggetti inquadrati con la fotocamera.

Modifica avanzata delle foto

Apple Intelligence introduce strumenti come Ripulisci (che rimuove oggetti o persone indesiderate dalle foto, migliorando la qualità delle immagini) e Ricordi (che genera video tematici basati su prompt specifici, creando storie suddivise in capitoli.

Bacchetta immagini in Note

All'interno dell'app Note, la funzione Bacchetta immagini trasforma schizzi in illustrazioni dettagliate, facilitando la visualizzazione di idee e concetti.

Come ottenere Apple Intelligence

Per accedere alle funzionalità di Apple Intelligence, è necessario aggiornare il proprio dispositivo a iOS 18.4. Ecco i passaggi:

Backup dei dati: eseguire un backup su iCloud o su un altro supporto per proteggere le informazioni personali. Carica della batteria: assicurarsi che il dispositivo sia carico almeno al 50% o collegarlo all'alimentazione. Aggiornamento del sistema: andare su Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software e seguire le istruzioni per installare iOS 18.4.

Dopo l'aggiornamento, durante la configurazione iniziale, verrà proposta l'attivazione di Apple Intelligence. È possibile completare la procedura immediatamente o rimandarla accedendo successivamente alle impostazioni del dispositivo.

Dispositivi compatibili

Apple Intelligence è disponibile su una selezione di dispositivi, tra cui:

iPhone: iPhone 16e A18, iPhone 16 A18, iPhone 16 Plus A18, iPhone 16 Pro Max A18 Pro, iPhone 16 Pro A18 Pro, iPhone 15 Pro Max A17 Pro, iPhone 15 Pro A17 Pro.

iPad: iPad Pro M1 e successivi, iPad Air M1 e successivi, iPad mini A17 Pro.

Mac: MacBook Air M1 e successivi, MacBook Pro M1 e successivi, iMac M1 e successivi, Mac mini M1 e successivi, Mac Studio M1 Max e successivi, Mac Pro M2 Ultra.

Privacy e sicurezza

Un aspetto fondamentale di Apple Intelligence è l'elaborazione dei dati direttamente sul dispositivo, riducendo la necessità di trasmettere informazioni personali ai server remoti. Per richieste più complesse, viene utilizzato il Private Cloud Compute, che garantisce la protezione dei dati dell'utente durante l'elaborazione nel cloud. Questo approccio assicura che la privacy rimanga una priorità nell'utilizzo delle funzionalità intelligenti offerte da Apple.