Strage di civili alla distribuzione del cibo di Rafah. Guterres: “Indagine immediata”. Accordo Usa-Iran, Trump: “Non permetteremo l’arricchimento dell’uranio”

Roma, 3 giugno 2025 - Spari sui palestinesi in fila per la distribuzione del cibo a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Secondo la ricostruzione di Hamas, riportata dal Times of Israel, sarebbero una ventina i morti e decine di feriti nell’attacco dell’Idf. “Le forze di occupazione israeliane hanno aperto il fuoco con carri armati e droni su migliaia di civili che si erano radunati dall'alba vicino alla rotonda di Al-Alam, nella zona di Al-Mawasi, a nord-ovest di Rafah", ha affermato il portavoce della Protezione civile, Mahmoud Bassal.

Gaza Humanitarian Foundation, l'organismo sostenuto da Stati Uniti e Israele responsabile della distribuzione degli aiuti, smentisce che la sparatoria sia avvenuta nella sua struttura. Ma poi aggiunge: “L’Idf sta indagando per verificare se diversi civili siano rimasti feriti dopo aver oltrepassato il corridoio sicuro designato ed essere entrati in una zona militare chiusa”. Negli ultimi due giorni a Rafah almeno una trentina di persone sono state uccise mentre aspettavano di ricevere cibo in un centro aperto di recente.

Intanto in Medio Oriente proseguono le trattative per un potenziale accordo nucleare Usa con l’Iran. Trump respinge le notizie secondo cui la proposta di Washington a Teheran consentirebbe un arricchimento limitato dell’uranio. “Non permetteremo nessun arricchimento dell’uranio”, ha scritto il presidente Usa su Truth.

Ultime notizie in diretta

Palestinesi in fila per al distribuzione di cibo