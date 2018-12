Roma, 16 dicembre 2018 - Si chiude con il successo della Roma all'Olimpico la domenica calcistica della 16esima giornata di Serie A ( qui risultati e classifica). Faticano fino alla fine, ma i giallorossi riescono a portarsi a casa una vittoria pesantissima, battendo 3-2 il Genoa. Apre le danze Spal-Chievo, match delle 12.30, finito 0-0. Nel pomeriggio bella vittoria della Sampdoria sul Parma: a Marassi il risultato è 2-0 con le reti di Caprari e Quagliarella. L'Empoli spaventa la Fiorentina con Krunic, i viola rimontano e la chiudono 3-1 in scioltezza, festeggiando così, oltre il ritorno alla vittoria, anche quello al gol di Simeone. Bene anche il Sassuolo che passa 2-0 al Benito Stirpe col Frosinone. A segno Berardi che chiude i conti dopo l'autorete di Ariaudo. Più tardi il Napoli supera il Cagliari grazie a un eurogol di Milik su punizione, nel recupero e torna a - 8 dalla Juventus (Domani sera Atalanta-Lazio, martedì Bologna - Milan).

GLI ANTICIPI - Ieri sera la Juventus ha vinto suo il 147esimo Derby della Mole, casa Toro, grazie a una rete di Cristiano Ronaldo su rigore. La Signora mantiene così la striscia di trasferte consecutive senza ko in campionato, iniziata il 19 novembre 2017. Per Allegri primato al sicuro con 46 punti in classifica (Il Napoli è al momento a 35 punti). In precedenza, sempre dal dischetto, l'Inter aveva piegato le resistenze dell'Udinese a San Siro. Il gol di Mauro Icardi, dagli undici metri al 76' dopo il tocco di mano di Fofana, ha blindato il terzo posto nerazzurro a quota 32 punti. Intanto, la Serie A piange uno dei suoi campioni. Oggi a 73 anni è morto Felice Pulici, portiere del primo scudetto della Lazio.

Le partite di oggi:

Roma-Genoa 3-2 rivivi la diretta

Formazioni ufficiali

Roma (3-4-3): Olsen, Manolas, Fazio, Juan Jesus; Florenzi, Cristante, Nzonzi, Kolarov; Ünder, Zaniolo, Kluivert. All.: Di Francesco.

Genoa (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic; Romulo, Bessa, Sandro, Hiljemark, Lazovic; Kouamé, Piatek. All.: Prandelli.

Cagliari-Napoli 0-1, rivivi la diretta

Il tabellino

Rete: 91' Milik.



Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Pisacane (dal 86' Cigarini), Romagna (dal 79' Andreolli), Klavan, Padoin; Faragò, Bradaric, Barella; Ionita, Joao Pedro; Farias (dal 70' Sau).

A disp. Aresti, Rafael, Pajac, Dessena, Cerri. All. Maran.



Napoli (4-4-2): Ospina; Malcuit (dal 80' Callejon), Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Ounas (dal 71' Insigne), Allan, Diawara (dal 62' Mertens), Zielinski; Fabian, Milik.

A disp. Meret, Karnezis, Hysaj, Albiol, Luperto, Hamsik, Rog, Younes. All. Ancelotti.



Arbitro: Doveri di Roma



Note: ammoniti Padoin (C), Maksimovic (N), Insigne (N), Sau (C).

Spal-Chievo 0-0, rivivi la diretta

Tabellino

Spal (3-5-2): Gomis; Felipe, Vicari, Bonifazi; Fares, Kurtic, Schiattarella (Valoti dal 42' st), Missiroli, Lazzari; Petagna (Floccari dal 17' st), Antenucci (Paloschi dal 31' st). All. Semplici.

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Rossettini, Bani, Barba, Jaroszynski; Leris (Kiyine dal 33' st), Radovanovic, Hetemaj; Giaccherini (Birsa dal 14' st); Meggiorini, Pellissier (Stepinski dal 23' st). All. Di Carlo.

Arbitro: Banti di Livorno.

Note: Ammoniti Jaroszynski (Ch), Radovanovic (Ch), Bani (Ch), Birsa (Ch), Missiroli (S), Floccari (S).

Fiorentina-Empoli 3-1, rivivi la diretta

Tabellino

Reti: Krunic (E) al 24', Mirallas (F) al 41' pt, Simeone (F) al 14', Dabo (F) al 33' st.

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Ceccherini, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi (Hancko dal 47' st); Gerson, Norgaard (Dabo dal 30' st), Benassi; Chiesa, Simeone, Mirallas (Eysseric dal 30' st). All. Pioli.

Empoli (3-5-2): Provedel; Veseli, Silvestre, Maietta; Di Lorenzo, Krunic, Traore (Zajc dal 27' st), Bennacer (Capezzi dal 9' st), Antonelli (Untersee dal 27' st); La Gumina, Caputo. All. Iachini.

Arbitro: Giacomelli di Trieste

Note: Ammoniti Benassi (F), Krunic (E), Gerson (F).

Frosinone-Sassuolo 0-2, rivivi la diretta

Tabellino

Reti: Ariaudo (autogol, F) al 44' pt, Berardi (S) al 13' st.

Frosinone (3-4-2-1): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano (Cassata dal 1' st); Zampano, Chisbah (Pinamonti dal 19' st), Maiello, Beghetto; Ciano, Campbell (Soddimo dal 18' st); Ciofani. All. Longo.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Marlon, Ferrari, Rogerio; Sensi (Bourabia dal 32' st), Locatelli, Duncan; Berardi, Babacar (Brignola dal 35' st), Di Francesco (Magnani dal 43' st). All. De Zerbi.

Arbitro: Abbattista di Molfetta.

Note: Ammoniti Chisbah (F), Rogerio (S), Sensi (S), Ciano (F).

Sampdoria-Parma 2-0, rivivi la diretta

Tabellino

Reti: Caprari (S) al 22', Quagliarella (S) al 25' st.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Andersen, Tonelli, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez (Saponara dal 37' st); Quagliarella (Kownacki dal 44' st), Caprari (Defrel dal 24' st). All. Giampaolo.

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo (Ciciretti dal 31' st); Rigoni, Scozzarella (Stulac dal 37' st), Barillà; Siligardi (Ceravolo dal 24' st), Inglese, Biabiany. All. D'Aversa.

Arbitro: Pairetto di Nichelino.

Note: Ammoniti Murru (S), Scozzarella (P), Linetty (S).

Atalanta-Lazio (17/12, ore 20.30)

Bologna-Milan (18/12, ore 20.30)