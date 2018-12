Bergamo, 17 dicembre 2018 - Dopo una striscia positiva in campionato durata 5 partite, la Lazio crolla in casa dell’Atalanta dopo un finale infuocato con un pareggio raggiunto e poi annullato clamorosamente dal VAR. Seconda vittoria consecutiva per la DEA che si porta al sesto posto in classifica, soltanto una lunghezza dietro ai biancocelesti.



Dopo quattro pareggi consecutivi i ragazzi di Inzaghi crollano su uno dei campi più ostici di tutta la Serie A: a punirli ci pensa la rete la di Zapata che, dopo appena 56 secondi dal fischio d’inizio, da terra riceve palla da Gosens e la deposita in porta. È un avvio scioccante per la Lazio che prova immediatamente a reagire grazie alle pericolose incursioni di Immobile che spaventano ma non feriscono la retroguardia della Dea.



Nella ripresa, dopo qualche apprensione di troppo causata da Berisha, rimasto a terra dopo una botta al volto involontaria da parte di Zapata, i biancocelesti prendono in mano la partita e provano a catapultarsi nell’area avversaria alla ricerca disperata della rete del pareggio. Inzaghi si gioca il tutto per tutto: grazie ai cambi porta la sua linea difensiva a 4, con i due terzini che sgroppano lungo tutta la fascia e manda in campo ben 5 giocatori offensivi per affrontare a mille all’ora i minuti finali.



E nell’ultimo dei quattro minuti di recupero, proprio quando tutte le speranze sembravano ormai perse, il modulo iper-offensivo regala i suoi frutti. Al 93’ infatti Luis Alberto crossa in area e Acerbi con un’incornata regala alla Lazio il gol che tanto aveva cercato durante l’arco di tutta la partita. Ma è soltanto un’illusione per Inzaghi perché, dopo 4 minuti di polemiche, il VAR decide di annullare la rete del difensore biancoceleste a causa di un tallone in fuorigioco che pone fine alla partita e ai sogni di vittoria per la squadra della capitale.



Il tabellino

Rete: pt 1' Zapata.

Atalanta: Berisha; Toloi, Palomino (12' st Djimsiti), Mancini; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic (23' st Pasalic); Gomez (40' st Masiello), Zapata. A disp. Gollini, Rossi, Adnan, Castagne, Pessina, Rigoni, Valzania, Barrow, Tumminello. All. Gasperini.

Lazio: Strakosha; Wallace (33' st Caicedo), Acerbi, Radu; Marusic (19' st Lukaku), Parolo, Badelj (19' st Luis Alberto), Milinkovic, Lulic; Correa; Immobile. A disp. Proto, Guerrieri, Luiz Felipe, Bastos, Caceres, Patric, Durmisi, Murgia, Cataldi. All. Inzaghi.

Arbitro: Orsato di Schio.

Note: ammoniti Parolo, Wallace, Lukaku, Acerbi (L), Zapata, Hateboer (A).