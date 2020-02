Roma, 16 febbraio 2020 - Dopo gli anticipi di ieri entra nel vivo oggi la 24esima giornata della Serie A: sono sei le partite in programma. Si parte alle 12.30 con Udinese-Verona mentre alle 15 è la volta di Juventus-Brescia, Sampdoria-Fiorentina e Sassuolo-Parma. Alle 18 Cagliari-Napoli, chiude alle 20.45 il big match Lazio-Inter. Domani il cartellone si concluderà con Milan-Torino (ore 20.45 diretta tv su Sky)

Ieri si sono disputati tre anticipi: Lecce-Spal 2-1 (gol di Mancosu su rigore al 41' pt per il Lecce; pari di Petagna al 2' st e gol vincente di Majer al 21 st). Bologna-Genoa 0-3 (reti di Soumaoro 28' pt; Sanabria 44' pt e Criscito su rigore 45' st). Atalanta-Roma 2-1 (i gol di Dzeko per la Roma al 45' pt; e Palomino 5' st e Pasalic 14' st per l'Atalanta).

Le partite di oggi

Udinese-Verona, segui la diretta alle 12.30

Formazioni ufficiali

Juventus-Brescia, segui la diretta alle 15

Le probabili formazioni: Juventus (4-3-1-2): 1 Szczesny, 16 Cuadrado, 4 De Ligt, 19 Bonucci, 12 Alex Sandro, 30 Bentancur, 5 Pjanic, 25 Rabiot, 8 Ramsey, 21 Higuain, 7 Ronaldo. (77 Buffon, 31 Pinsoglio, 2 De Sciglio, 10 Dybala, 13 Danilo, 14 Matuidi, 24 Rugani, 41 Coccolo). All.: Sarri. Brescia (4-3-1-2): 1 Joronen, 2 Sabelli, 24 Mangraviti, 14 Chancellor, 26 Martella; 25 Bisoli, 24 Viviani, 31 Bjarnason; 8 Zmrhal; 18 Ayè, 45 Balotelli. (22 Alfonso, 3 Mateju, 29 Semprini, 6 Ndoj, 7 Spalek, 23 Skrabb, 27 Dessena, 9 Donnarumma). All.: Lopez. Arbitro: Chiffi di Padova. Tv: Sky.

Sampdoria-Fiorentina, segui la diretta alle 15

Le probabili formazioni:

Sampdoria (4-3-1-2): 1 Audero; 24 Bereszynski, 21 Tonelli, 15 Colley, 29 Murru; 7 Linetty, 4 Vieira, 18 Thorsby; 11 Ramirez; 27 Quagliarella, 23 Gabbiadini (22 Seculin, 30 Falcone, 34 Yoshida, 5 Chabot, 91 Bertolacci, 12 Depaoli, 26 Leris, 20 Maroni, 17 La Gumina, 14 Jankto, 9 Bonazzoli). All.: Ranieri. Fiorentina (3-5-2): 69 Dragowski, 4 Milenkovic, 20 Pezzella, 22 Caceres, 21 Lirola, 24 Benassi, 78 Pulgar, 8 Castrovilli, 29 Dalbert, 25 Chiesa, 28 Vlahovic. (1 Terracciano, 33 Brancolini, 3 Igor, ,17 Ceccherini 93 Terzic, 23 Venuti, 5 Badelj, 88 Duncan, 18 Ghezzal, 19 Agudelo, 11 Sottil, 63 Cutrone). All.:Iachini. Arbitro: Irrati di Pistoia. Tv: Sky.

Sassuolo-Parma, segui la diretta alle 15

Le probabili formazioni:

Sassuolo (4-2-3-1): 47 Consigli, 22 Toljan, 19 Romagna, 31 Ferrari, 77 Kyriakopoulos, 14 Obiang, 73 Locatelli, 25 Berardi, 10 Djuricic, 7 Boga, 9 Caputo. (56 Pegolo, 63 Turati, 2 Marlon, 6 Rogerio, 13 Peluso, 17 Muldur, 32 Magnani, 4 Magnanelli, 68 Bourabia,11 Defrel, 18 Raspadori, 27 Haraslin). All.: De Zerbi. Parma (4-3-3): 92 Radu, 36 Darmian, 2 Iacoponi, 22 Alves, 28 Gagliolo, 10 Hernani, 15 Brugman, 19 Kurtic, 20 Caprari, 11 Cornelius, 27 Gervinho. (34 Colombi, 40 Corvi, 3 Dermaku, 5 Regini, 97 Pezzella, 16 Laurini, 8 Grassi, 7 Karamoh, 93 Sprocati, 26 Siligardi). All.: D'Aversa. Arbitro: Mariani di Aprilia. Tv: Dazn.

Cagliari-Napoli, segui la diretta alle 18

Le probabili formazioni:

Cagliari (4-3-1-2): 28 Cragno, 3 Mattiello, 19 Pisacane, 15 Klavan, 3 Lu. Pellegrini, 18 Nandez, 8 Cigarini, 21 Ionita, 20 Gaston Pereiro, 10 Joao Pedro, 99 Simeone. (90 Olsen, 1 Rafael, 23 Ceppitelli, 40 Walukiewicz, 22 Lykogiannis, 17 Oliva, 6 Rog, 14 Birsa, 9 Paloschi, 26 Ragatzu). Napoli (4-3-3): 1 Meret, 22 Di Lorenzo, 19 Maksimovic, 44 Manolas, 6 Mario Rui, 8 Fabian Ruiz, 4 Demme, 20 Zielinski, 7 Callejon, 14 Mertens, 24 Insigne. (25 Ospina, 27 Karnezis, 23 Hysaj, 13 Luperto, 12 Elmas, 5 Allan, 68 Lobotka, 61 Politano, 11 Lozano, 9 Llorente). All. Gattuso. Arbitro: Doveri di Roma. Tv: Sky.

Lazio-Inter, segui la diretta alle 20.45

Le probabili formazioni: Lazio (3-5-2): 1 Strakosha, 3 Luiz Felipe, 33 Acerbi, 26 Radu, 29 Lazzari, 21 Milinkovic-Savic, 6 Leiva, 10 Luis Alberto, 22 Jony, 20 Caicedo, 17 Immobile. (24 Proto, 23 Guerrieri, 4 Patric, 5 Bastos, 93 Vavro, 5 J. Lukaku, 16 Parolo, 32 Cataldi, 77 Marusic, 11 Correa, 34 Adekanye). All.: Inzaghi. Inter (3-5-2): 27 Padelli; 2 Godin, 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 87 candreva, 23 Barella, 77 Brozovic, 8 Vecino, 15 Young; 9 Lukaku, 7 Sanchez (1 Handanovic, 22 Stankovic, 13 Ranocchia, 2 Godin, 18 Asamoah, 33 D'Ambrosio, 34 Biraghi, 11 Moses, 24 Eriksen, 20 Borja Valero, 7 Sanchez). All. Conte. Arbitro: Rocchi di Firenze. Tv: Sky.