Serie A oggi, dirette: Milan-Atalanta. Cagliari-Inter dalle 20.45. Classifica

Roma, 15 maggio 2022 - La domenica della 37esima giornata di Serie A può essere decisiva: il Milan gioca in casa contro l'Atalanta alle 18, mentre l'Inter è in trasferta a Cagliari alle 20.45. Si parte dai rossoneri a 80 punti in classifica, incalzati a 78 dai nerazzurri. Il turno si è aperto alle 12.30 con Bologna-Sassuolo 1-3. I neroverdi hanno dominato i rossoblù fin dall'inizio del match. In gol per il Sassuolo al 35' Scamacca. Nella ripresa rovesciata di Berardi al 75', e seconda rete di Scamacca all'80esimo. Per i padroni di casa rigore realizzato da Orsolini al 92'

Alle 15 il Napoli ha piegato il Genoa 3-1. Grifone verso il baratro della Serie B dopo aver incassato oggi al 32' il gol di Osimhen, al 65' la rete dal dischetto di Insigne e al 81' Lobotka. Alcuni verdetti erano arrivati dagli anticipi del sabato: il pareggio (1-1) fra Empoli e Salernitana ha condannato matematicamente il Venezia alla retrocessione, mentre il successo dello Spezia a Udine (2-3) ha regalato la salvezza ai liguri. In serata il paregio 1-1 tra Roma e Venezia. Lunedì infine le ultime due partite della trentasettesima giornata: Sampdoria-Fiorentina (18.30) e Juventus-Lazio (20.45).

Il Milan vince lo scudetto se... Combinazioni e numeri: volata con l'Inter

Serie A, il calendario - la classifica

Milan-Atalanta

Cagliari-Inter

Bologna-Sassuolo 1-3

Napoli-Genoa 3-0