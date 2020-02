Roma, 2 febbraio 2020 - Messo alle spalle il turno di anticipi del sabato, le altre squadre della Serie A scendono in campo oggi nelle sfide valevoli per la 22esima giornata, terza del girone di ritorno. Non sono mancate le emozioni nei match di ieri, a partire dal primo che ha visto il Bologna prevalere in rimonta sul Brescia per 2-1 grazie alle reti di Orsolini e Bani, quest'ultima giunta quasi allo scadere (di Torregrossa il vantaggio ospite). Tanti gol anche nella sfida delle 18 tra Cagliari e Parma, coi padroni di casa passati in vantaggio per ben due volte con Joao Pedro e Simeone, ma raggiunti dai ducali grazie alla marcature di Kucka e, soprattutto, di Cornelius che al 94' che ha fissato il punteggio sul 2-2. La vera sorpresa, però, è arrivata in serata con il Sassuolo che ha travolto la Roma 4-2. Gli emiliani hanno dominato il primo tempo, chiuso sul 3 a 0 con la doppietta di Caputo e il gol di Duricic. I giallorossi hanno provato a ribaltare la situazione nella ripresa andando a segno prima con Dzeko e poi, nonostante l'espulsione di Pellegrini per doppio giallo, con Veretout su rigore. Ma il sigillo finale di Boga ha chiuso definitivamente i giochi.

Per quanto riguarda le partite di oggi, si comincia subito alle 12.30 con un match imperdibile, Juventus-Fiorentina all'Allianz Stadium. Occhi puntati anche sulle sfide delle 15, tre appuntamenti da non mancare in virtù delle posizioni di classifica occupate dalle contendenti: Lazio-Spal, Milan-Verona e Atalanta-Genoa. Alle 18 è il turno di Lecce-Torino, seguita da un altro appuntamento chiave in ottica scudetto: Udinese-Inter, in programma per le 20.45. Lunedì chiusura di giornata con il posticipo tra Sampdoria e Napoli (fischio d'inizio alle 20.45).

Juventus-Fiorentina, segui la diretta

Formazioni ufficiali:

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo. Allenatore: Sarri.

Fiorentina (4-4-2): Dragowski; Lirola, Ceccherini, Pezzella, Igor; Ghezzal, Benassi, Pulgar, Dalbert; Chiesa, Cutrone. Allenatore: Iachini.

In tv: DAZN

Arbitro: Pasqua di Tivoli

Lazio-Spal, segui la diretta dalle 15

Probabili formazioni:

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. Allenatore: Inzaghi.

Spal (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Bonifazi; Strefezza, Dabo, Missiroli, Murgia, Reca; Di Francesco, Floccari. Allenatore: Semplici.

Arbitro: Giua di Olbia

In tv: Sky Sport 253

Milan-Verona, segui la diretta dalle 15

Probabili formazioni:

Milan (4-4-2): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessiè, Krunic, Calhanoglu; Ibrahimovic, Leao. Allenatore: Pioli.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Dawidowicz; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Borini, Zaccagni; Di Carmine. Allenatore: Juric.

Arbitro: Chiffi di Padova

In tv: Sky Sport Serie A, Sky Sport 252

Atalanta-Genoa, segui la diretta dalle 15

Probabili formazioni:

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. Allenatore: Gasperini.

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Masiello; Ghiglione, Behrami, Schone, Sturaro, Criscito; Pandev, Favilli. Allenatore: Nicola.

Arbitro: Massa di Imperia

In tv: DAZN

Lecce-Torino, segui la diretta dalle 18

Probabili formazioni:

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Donati, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Petriccione, Deiola; Mancosu; Falco, Lapadula. Allenatore: Liverani.

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Bremer, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Rincon, Meité, Aina; Berenguer, Verdi; Belotti. Allenatore: Mazzarri.

Arbitro: Rocchi di Firenze

In tv: Sky Sport Serie A, Sky Sport 251

Udinese-Inter, segui la diretta dalle 20.45

Probabili formazioni:

Udinese (5-3-2): Musso; Stryger Larsen, Becao, Troost-Ekong, Nuytinck, Sema; Fofana, Mandragora, De Paul; Lasagna, Okaka. Allenatore: Gotti.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Barella, Eriksen, Biraghi; Lukaku, Sanchez. Allenatore: Conte.

Arbitro: Di Bello di Brindisi

In tv: Sky Sport Uno, Sport Serie A, Sky Sport 251