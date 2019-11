Roma, 16 novembre 2019 - Maltempo non stop. Pioggia e neve stringono l'Italia in questo autunno nero dal punto di vista meteorologico. Da Roma a Venezia - dove domani le previsioni sul picco di marea sono state ritoccate a 160 centimetri -, mentre l'Alto Adige è ormai allo stremo dopo giorni di fitte nevicate. In Veneto l'allerta è stata delcassata da rossa ad arancione, stesso livello di emergenza assegnato alla provincia di Bolzano. E le previsioni meteo non sono incoraggianti: il maltempo potrebbe durare ancora per giorni, con la luce in fondo al tunnel che sembra lontana. Colpa di una perturbazione atlantica che sta interessando l'Italia con precipitazioni diffuse, anche temporalesche, sulle regioni centro-settentrionali, in estensione a quelle meridionali.

Venezia

Presegue l'emergenza acqua alta in Laguna. Il centro maree del Comune di Venezia ha fatto sapere che il livello si manterrà ancora per diverso tempo al di sopra di valori elevati. Dopo i 154 centimetri di ieri, oggi intorno a mezzogiorno si sono toccati circa 110 centimetri. Tutte le scuole, molti uffici e negozi restano chiusi. E domani la situazione sarà ancora più complicata, con il picco di acqua alta che viene rivisto col passare delle ore, con possibili 160 centimtri alle 12:30. Nella notte invece in vista delle precipitazioni si arriverà alle 2 a 125/130cm e 105/110cm alle ore 7.

#VeneziaAcquaAlta | Il Centro maree ha aggiornato le previsioni: domani tre picchi di #AcquaAlta molto elevati (e ravvicinati)



▪ ore 3.05 possibili 130 cm

▪ ore 6.50 possibili 110 cm

▪ ⚠ ore 12.30 possibili 160 cm ⚠



➡ La marea dunque rimarrà molto elevata per diverse ore pic.twitter.com/5aVkTZUt5O — Comune di Venezia (@comunevenezia) November 16, 2019

Oggi, intanto, in città sono arrivate la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. "Bisogna rifinanziare la legge speciale per Venezia", ha detto la Casellati al termine della visita. "C'è bisogno di un impegno italiano sicuramente, ma Venezia è un patrimonio del mondo, quindi credo occorrerebbero anche interventi e un attenzione particolare da parte di tutti", ha chiosato la Lamorgese.

#veneziaacquaalta | Stamattina sopralluogo del presidente del Senato Casellati e del ministro Lamorgese



➡ Visita alla Basilica di #SanMarco per constatare i danni causati dall'#acquaalta pic.twitter.com/5X7WNO4l0v — Comune di Venezia (@comunevenezia) November 16, 2019

Roma

Anche la Capitale è nella morsa del maltempo. Dopo gli allagamenti di ieri, fino a notte fonda la Polizia Locale e la Protezione Civile, che ha ricevuto oltre 100 chiamate al Centro Radio, sono intervenute in diverse emergenze su tutto il territorio di Fiumicino. Si segnalano alberi caduti, allagamenti di strade e auto in panne. Oggi occhi puntati anche sulla mareggiata che minaccia il litorale laziale.

Alto Adige

E' emergenza neve in Alto Adige. Questa notte si segnalavano oltre 60mila utenze colpite dal blackout causato dal maltempo, soprattutto nella zona di Brunico e della val Pusteria. E ancora questa mattina erano 13mila le persone senza corrente elettrica. Grossi problemi anche alla viabilità dovuti alla caduta di alberi carichi di neve. La Val Badia, Val Senales e Val Martello restano isolate. Circa 70 strade, che collegano i paesi con le vie principali, fino a questa mattina risultavano interrotte. A Lasa, paese altoatesino della Val Venosta, l'acqua potabile alla popolazione viene portata con le autobotti.

Disagi sulla linea ferroviaria del Brennero che è rimasta interrotta fino a circa le ore 11 di oggi. Già alle ore 9.30 i treni avevano iniziato a circolare su un binario unico, poi è entrato nuovamente in funzione anche il secondo binario. Il tratto era bloccato da ieri sera, quando attorno alle ore 19,40 una frana di fango e alberi, causata dalle forti piogge della giornata, è caduta sui binari a circa 500 metri a sud della stazione di Bolzano. Oltre alla linea del Brennero, era stata sospesa anche la Bolzano - Merano.

La cartina di 3B Meteo





Toscana

Non hanno riportato alcun danno le cascate del Gorello di Saturnia, nel comune di Manciano (Grosseto). Lo ribadisce il Comune stamani dopo che già ieri era stato precisato che, nonostante l'ondata di piena che aveva 'travolto' le cascate, non risultavano danni. La conferma poi stamani dopo un sopralluogo del vicesindaco Luca Pallini, che ha constatato che "sono integre".

Le previsioni meteo per domenica