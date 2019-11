Venezia, 15 novembre 2019 - Piazza San Marco è stata chiusa per l'acqua troppo alta. Venezia è in allerta per una nuova forte marea, di carattere "eccezionale". Le previsioni, riviste al rialzo nelle ultime ore, parlano di circa 160 cm di livello sul medio mare, alle 11.20, ne dà notizia il centro maree del Comune. In città sono state attivate le sirene di allarme.

Una delle piazze più famose d'Italia è ormai inagibile, anche chi indossa stivali fino alle cosce è in difficoltà. I dipendenti del comune hanno rimosso le passerelle perchè, con l'acqua così alta, iniziavano a galleggiare, e potrebbero creare anche problemi per la sicurezza.

Al momento il livello di marea è di 140 centimetri. Un forte vento che soffia sulla laguna complica la situazione e spinge l'acqua del mare in città.

Il sindaco Luigi Brugnaro ha invitato cittadini e turisti "a evitare gli spostamenti". "Un'altra giornata di allerta per Venezia. Il vento di scirocco continua a soffiare. Vi invito a evitare gli spostamenti e a tenervi aggiornati sul livello dell'acqua con il Centro Maree. Serve la collaborazione di tutti. Grazie", è il tweet del primo cittadino.

Ai microfoni di TgCom24 il primo cittadino ha commentato: "Venti centimetri in più hanno fatto la differenza, hanno distrutto Venezia". Poi Brugnaro accusa: "Abbiamo allungato il brodo per vent'anni, adesso basta. Questo è il risultato di chi dice sempre no a tutto. Speriamo che San Marco ci protegga. Ne abbiamo già viste tante altre volte, ma ora è diverso".

Il comune comunica via Twitter: ''#AcquaAltaVenezia. Visto l'innalzarsi della marea sono stati sospesi i collegamenti del servizio pubblico in #CanalGrande. E' attiva la centrale operativa territoriale a piazzale Roma''.

Il premier Giuseppe Conte, in una doppia intervista al Corriere della Sera e La Stampa, ha annunciato che il sindaco Brugnaro sarà nominato commissario, e ha garantito il massimo impegno del governo per ultimare il Mose, l'opera di ingegneria idraulica all'ingresso della laguna veneziana. "E' inevitabile", ha sottolineato il primo ministro, che ieri era a Venezia per valutare di persona l'emergenza.

SALVINI E ZAIA - Il sindaco sta accompagnando per la città allagata il leader della Lega, Matteo Salvini, e il Governatore del veneto, Luca Zaia. Salvini, durante il sopralluogo in piazza San Marco ha detto: "Non è più tempo di perdere tempo, questa città grida aiuto, c'è bisogno di mettersi tutti insieme per ultimare il Mose". E ha sottolineato: "Le cose non si lasciano a metà non siamo qui a distribuire colpe ma l'opera va finita per evitare che in futuro si ripetano cose simili". Quindi ha spiegato che gli emendamenti della Lega alla manovra servono proprio ad accelerare e "a far funzionare il Mose subito. Con Toninelli abbiamo perso un anno e speriamo che ora i M5s non rallentino come hanno fatto in passato anche se al Governo c'è solo gente che litiga tutti i giorni".