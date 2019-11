Roma, 15 novembnre 2019 - L'ennsima ondata di maltempo ha colpito Venezia, dove oggi l'acqua alta ha raggiunto i 154 centimetri, ma non solo. Sono molto le situazioni critiche, in particolare al Centro Nord. La neve che in queste ore sta cadendo intensamente in Alto Adige ha isolate vaste zone: la Val Badia, la Val Senales, Valle dei Molini e la Val di Tures. La statale della Val Pusteria è bloccata da Prato Drava, la statale della Val di Fiemme da Fontane Fredde. Praticamente tutte le strade secondarie non sono attualmente percorribili. In val d'Ultimo sono caduti nelle ultime ore 70 centimetri di neve. Con le precipitazioni dei giorni scorsi il manto nevoso, in alcune zone dell'Alto Adige, ha già raggiunto quota 140 centimetri, un valore raramente misurato in passato a metà novembre. Sono 7.600 le utenze senza luce, soprattutto nella zona di Castelrotto. Sono in servizio 150 compagnie dei Vigili del Fuoco, professionali e volontari, che finora sono usciti per alcune centinaia di interventi.

Piemonte

Problemi a causa della neve anche nel Nord Ovest. Tecnici E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce le reti di media e bassa tensione, al lavoro per il ripristino del servizio elettrico interrotto in numerose zone del Piemonte a causa del maltempo. La provincia più colpita è quella di Cuneo, con 15mila utenze rimaste senza luce. Disservizi anche nel Torinese (8.000 clienti disalimentati) e Verbano-Cusio-Ossola (5.000 clienti disalimentati). Tutti gli interventi, informa la società, sono realizzati in costante coordinamento con istituzioni locali, prefettura e protezione civile, con le quali sono stati concordati gli interventi nelle aree di difficile accessibilità a causa della neve.

Lazio

Più a Sud, problemi per pioggia forte e vento. Aurelia allagata nei pressi di Santa Marinella, sul litorale romano, dove si è abbattuto in mattinata un nubifragio. Alcuni mezzi che percorrevano la strada sono rimasti bloccati da un fiume d'acqua che a invaso la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e i Vigili del Fuoco che hanno lavorato per limitare danni e disagi.

A causa del forte vento sono volati sulla strada alcuni pezzi del tetto del palazzetto dello Sport di Fiumicino. La struttura è da tempo chiusa per inagibilità. La forte mareggiata in corso ha pressoché distrutto la recinzione con pali di legno, collegati con corde, dei percorsi pedonali realizzati dal Wwf a protezione delle dune tra Focene nord e Fregene sud. Scavati ulteriori metri di spiaggia e l'avanzata del mare minaccia ormai il canale di bonifica delle Acque alte.

Toscana

In Toscana tromba d'aria prima delle 5 di oggi a Marina di Carrara (Massa Carrara): devastato il ristorante di un hotel sul lungomare, attualmente chiuso, e danneggiati anche alcuni stabilimenti balneari. Nessuno è rimasto ferito. In particolare la tromba d'aria ha fatto volare via la copertura sulla strada del ristorante dell'albergo, finito in strada.

Lombardia

E' allarme anche nel Bresciano per il vento che ha sfiorato i 100 km/h. Nel centro storico di Brescia a farne le spese è stato il Duomo Nuovo e la copertura in piombo della cupola, già danneggiata la scorsa estate: i Vigili del fuoco sono tornati in piazza Paolo VI per verificare la condizione della copertura della Cattedrale e la sua messa in sicurezza dopo che nella notte una lastra è caduta sul sagrato del Duomo a causa del vento.

