Käärijä all’Eurovision per la Finlandia con ‘Cha cha cha’

Käärijä ha un obiettivo: far ballare tutto il popolo dell'Eurovision Song Contest con la sua 'Cha cha cha'. Il testo è in finlandese, ma potrebbe diventare un tormentone sulla falsariga di 'Corpore sano' della serba Konstrakta in gara nel 2022 a Torino. Käärijä rappresenta la Finlandia alla manifestazione che si svolge quest'anno a Liverpool dal 9 al 13 maggio.

Chi è Käärijä

Jere Pöyhönen, questo è il vero nome di Käärijä, è uno dei più eccentrici protagonisti dell'Eurovision Song Contest 2023. Quasi trent'anni - li compirà il 21 ottobre - e un solo album in studio al proprio attivo - 'Fantastista', uscito nel 2020 -, il cantante e rapper finlandese ha pubblicato dal 2014 a oggi numerosi singoli. Il suo brano di punta attualmente è sicuramente 'Cha cha cha', che gli ha fatto superare i 16 milioni di ascolti in streaming su Spotify, ma per conoscerlo meglio è bene ascoltare anche 'Viulunkieli' e 'Valikuolema'.

Il testo di 'Cha cha cha'

Rankka viikko ja paljon pitkii päiviä takan Mielenkiintona piña colada ja rata Ilta on vielä nuori ja aikaa kumota Tää jäinen ulkokuori on aika tuhota Pidän kaksin käsin kiinni juomista niinku Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, ei En mieti huomista ku tartun tuopista niinku Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, ei Haluun olla sekasin ja vapaa huolista niinku Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, ei Ja mä jatkan kunnes en enää pysy tuolissa niinku Muutama piña colada on jo takana Silti mul on vielä naamataulu vakava (yeah, yeah, ye-ye-yeah) Ilta on vielä nuori ja aikaa kumota Tää jäinen ulkokuori on aika tuhota Parketti kutsuu mua ku en oo enää lukossa Niinku cha cha cha mä oon tulossa Pidän kaksin käsin kiinni juomista niinku Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, ei En mieti huomista ku tartun tuopista niinku Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, ei Haluun olla sekasin ja vapaa huolista niinku Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, ei Ja mä jatkan kunnes en enää pysy tuolissa niinku vou Nyt lähden tanssimaan Niinku cha cha cha Enkä pelkääkään tätä maailmaa Niinku cha cha cha Kun mä kaadan päälleni samppanjaa Cha, cha, cha, toinen silmä jo karsastaa Ja puhe sammaltaa ku tää toinen puoli must vallan saa

Cha, cha, cha, en oo arkena tää mies laisinkaan En oo mut tänään oon se mies, tänään oon se mies Nyt lähden tanssimaan Niinku cha cha cha Enkä pelkääkään tätä maailmaa Niinku cha cha cha Kun mä kaadan päälleni samppanjaa Niinku cha cha cha Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, ahaa Niinku cha cha cha Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha

La traduzione di 'Cha cha cha'

Questa settimana estenuante e mancano ancora un bel po' di giorni Nella mia testa ci sono solo bar e piña colada C'è ancora un po' di tempo per altro, la notte è ancora giovane Devo demolire questo guscio ghiacciato Tenendo i drink con entrambe le mani legate come un Cha cha cha cha cha cha cha No, non c'è un domani quando prendo una pinta come un Cha cha cha cha cha cha cha No, voglio rovinarmi la testa e liberare la mia mente dalla paura come con un Cha cha cha cha cha cha cha, no E rimarrò seduto su questo posto finché non dovrò scendere come un... Ho divorato un paio di piña coladas Ma l'espressione che ho sul mio viso è ancora acida Yeah yeah ye ye yeh C'è ancora un po' di tempo per altro, la notte è ancora giovane Devo demolire questo guscio ghiacciato La pista mi sta chiamando ora che non sono più così infreddolito Mi ci sto avvicinando come in un cha cha cha Tenendo i drink con entrambe le mani legate come un Cha cha cha cha cha cha cha No, non c'è un domani quando prendo una pinta come un Cha cha cha cha cha cha cha No, voglio rovinarmi la testa e liberare la mia mente dalla paura come con un Cha cha cha cha cha cha cha, no E rimarrò seduto su questo posto finché non dovrò scendere come un... Mi dirigo verso la pista da ballo come in un a cha cha cha E questo mondo non mi farà più paura Come in un cha cha cha quando lo champagne mi sarà versato addosso Cha cha cha un occhio continua a guardare troppo lontano E parlare è così difficile quando questo lato diverso di me fa la sua parte Cha cha cha di solito non abbasso la guardia, non io Ma ora sono quel tipo di persona, ora sono quella persona Mi dirigo verso la pista da ballo come in un a cha cha cha E questo mondo non mi farà più paura Come in un cha cha cha quando lo champagne mi sarà versato addosso Come un cha cha cha Cha cha cha cha cha cha cha aa-aah Come un cha cha cha Cha cha cha cha cha cha cha Cha cha cha cha cha cha cha