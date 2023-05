Pasha Parfeni, chi è il cantante della Moldavia all’Eurovision 2023

All'Eurovision Song Contest la Moldavia si presenta solitamente con brani movimentati e una missione: far ballare tutti gli spettatori. Basti pensare agli Advahov Brothers e Zdob și Zdub con 'Trenulețul'. A differenza della passata edizione dell'Eurovision Song Contest, quest'anno la Moldavia punta ad affascinare più che a coinvolgere nel caos festoso. A rappresentare la Moldavia a Liverpool è Pasha Parfeni con il brano 'Soarele si Luna'.

Chi è Pasha Parfeni

Pasha Parfeni è il nome d'arte di Pavel Parfeni, cantante di 36 anni in attività dal 2008. La musica è sempre stata nel suo Dna, anche perché Pavel Parfeni è figlio di un cantante e chitarrista e di un'insegnante di pianoforte. Inevitabile, quindi, per lui intraprendere un percorso musicale. Venti singoli, ma nessun album al suo attivo dal 2009 a oggi: il cantante armeno vede nell'Eurovision Song Contest 2023 la possibilità di spiccare finalmente davvero il volo.

Il testo di 'Soarele si Luna'

Codrule cu frunză deasă Cred că mi-am găsit mireasă (Așa, așa, așa, așa, așa, așa) Nistrule cu apă lină M-am pierdut și ea-i de vină (Așa, așa, așa, așa, așa, așa) I-am cântat eu doine multe Pân-a vrut să mă sărute ea (Așa, așa, așa, așa, așa, așa) Păi, am cântat-o, am dansat-o În tot felul răsfățat-o (Așa, așa, așa, așa, așa, așa) Soarele, Soarele, Soarele și Luna Ne-or ține, ne-or ține, ne-or ține cununa Soarele, Soarele, Soarele și Luna Ne-or ține, ne-or ține, ne-or ține cununa Soarele, Soarele, Soarele și Luna Ne-or ține, ne-or ține, ne-or ține cununa Soarele, Soarele, Soarele și Luna Ne-or ține, ne-or ține, ne-or ține cununa

I-am promis miresei mele Nuntă sub un cer cu stele (Așa, așa, așa, așa, așa, așa) I-am dat în a șaptea seară Un inel cu piatră rară (Așa, așa, așa, așa, așa, așa) Soarele și Luna Soarele și Luna Ne-or ține cununa Ne-or ține cununa Soarele, Soarele, Soarele și Luna Ne-or ține, ne-or ține, ne-or ține cununa I-am promis miresei mele Nuntă sub un cer cu stele I-am dat în a șaptea seară I-am dat în a șaptea seară Un inel cu piatră rară Soarele și Luna Soarele și Luna Ne-or ține cununa Ne-or ține cununa Soarele, Soarele, Soarele și Luna Ne-or ține, ne-or ține, ne-or ține cununa Soarele, Soarele, Soarele și Luna Ne-or ține, ne-or ține, ne-or ține cununa Soarele, Soarele, Soarele și Luna Ne-or ține, ne-or ține, ne-or ține cununa

La traduzione di 'Soarele si Luna'

'Il sole e la luna'

Fitta foresta di foglie Penso di avere trovato la mia moglie (Così, così, così, così, così) Il fiume Nistri con le sue acque immacolate Mi sono perso, ed è solo colpa sua (Così, così, così, così, così) Le ho cantato così tante canzoni Fino a che non mi ha voluto baciare (Così, così, così, così, così) Ho cantato per lei, ho ballato con lei L’ho coccolata in ogni modo possibile (Così, così, così, così, così)

Il sole, il sole il sole e la luna terranno su, terranno su terranno su le nostre corone matrimoniali Il sole, il sole il sole e la luna terranno su, terranno su terranno su le nostre corone matrimoniali Il sole, il sole il sole e la luna terranno su, terranno su terranno su le nostre corone matrimoniali Il sole, il sole il sole e la luna terranno su, terranno su terranno su le nostre corone matrimoniali ho promesso alla mia sposa Un matrimonio sotto un cielo stellato (Così, così, così, così, così) Le ho dato durante la settima sera un anello con una pietra preziosa (Così, così, così, così, così) Il sole, il sole il sole e la luna terranno su, terranno su terranno su le nostre corone matrimoniali Il sole, il sole il sole e la luna terranno su, terranno su terranno su le nostre corone matrimoniali ho promesso alla mia sposa Un matrimonio sotto un cielo stellato Le ho dato durante la settima sera un anello con una pietra preziosa Il sole, il sole il sole e la luna terranno su, terranno su terranno su le nostre corone matrimoniali Il sole, il sole il sole e la luna terranno su, terranno su terranno su le nostre corone matrimoniali Il sole, il sole il sole e la luna terranno su, terranno su terranno su le nostre corone matrimoniali Il sole, il sole il sole e la luna terranno su, terranno su terranno su le nostre corone matrimoniali