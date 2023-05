Eurovision, la Serbia schiera Luke Black: testo e significato di ‘Samo mi se spava’

Luke Black, nome d'arte di Luka Ivanovic, è il cantante che porta la Serbia all'Eurovision Song Contest 2023. A Liverpool il quasi 31enne - il suo compleanno è il 18 maggio - porta 'Samo mi se spava', canzone dalle atmosfere orientaleggianti e dal cantato decisamente suggestivo e avvolgente. Tredici singoli e tre Ep: dal 2015 a oggi, non senza qualche intermezzo di silenzio, Luke Black si è dato decisamente da fare.

Chi è Luke Black

Luka Ivanovic scrive canzoni da quando aveva 12 anni. Un'urgenza comunicativa che però fino ad oggi non gli ha portato una grande notorietà. Su Spotify gli ascoltatori mensili di Luke Black sono quasi 210mila e 'Demons' è la canzone con il risultato migliore sino ad oggi, se si esclude 'Samo mi se spava': 167.600 ascolti in streaming.

Il testo di 'Samo mi se spava'

Baby, watch the world on fire It is all a game to me I don't wanna choose my fighter Who's taking control of me? Halo? Samo mi se spava I just wanna sleep forever (s-spavam) I like it better when I dream Želim zauvek da spavam (s-spavam) Dok svet gori I just wanna close my eyes (s-spavam) And just get it over with Želim zauvek da spavam (s-spavam) Dok svet gori Noć je, beskonačni sati Na ramenu đavoli Želim samo večno spati Tako da ih pobedim Halo? Game over I just wanna sleep forever (s-spavam) I like it better when I dream Želim zauvek da spavam (s-spavam) Dok svet gori I just wanna close my eyes And just get it over with Želim zauvek da spavam (s-spavam) Dok svet gori This comes to an end now War, glad je Bez nade Savest spava (s-spava) Dok svet gori Gori, kraj je Mrak traje Razum spava (s-spava) Dok svet gori

Traduzione di 'Samo mi se spava'

'Voglio solo dormire'

Baby guarda c'è il mondo in fiamme È tutto un gioco per me Non voglio scegliere il mio combattente Chi prende il controllo di me? Pronto? Voglio solo dormire (Addormentati) Voglio solo dormire per sempre Preferisco sognare Voglio dormire per sempre Mentre brucia il mondo Voglio solo chiudere gli occhi E farla finita Voglio dormire per sempre Mentre brucia il mondo È notte, son ore senza fine Ci sono diavoli sulle mie spalle Voglio solo dormire per sempre È il modo migliore per combatterli Pronto? Fine del gioco. (Addormentati) (Voglio solo dormire) Voglio solo dormire per sempre Preferisco sognare Voglio dormire per sempre Mentre brucia il mondo Voglio solo chiudere gli occhi E farla finita Voglio dormire per sempre Mentre brucia il mondo Guerra C'è una carestia Nessuna speranza Sto soltanto dormendo Mentre brucia il mondo Brucia. È la fine. Il buio Avanza. La ragione dorme Mentre brucia il mondo. (A-Addormentati) (Voglio solo dormire) (Vorrei solo dormire)