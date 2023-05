Eurovision 2023, l’Irlanda punta forte sui Wild Youth

L'Irlanda porta all'Eurovision Song Contest 2023 i Wild Youth, band formata da David Whelan, Ed Porter, Conor O'Donohoe e Callum McAdam, con il brano 'We are one'. Canzone la cui intro riprende da molto vicino 'Every teardrop is a waterfall' dei Coldplay. Insomma, un brano decisamente poco conosciuto. La band si è formata nel 2016 e già nel 2017 ha riscosso un successo tale da portarli ad aprire concerti di Zara Larsson e Niall Horan. Poco dopo aprono anche i concerti in Europa dei Kodaline. Insomma, le vetrine non mancano ai Wild Youth. Che arrivano sul palco di Liverpool con un brano che potrebbe tranquillamente essere la colonna sonora di un Europeo o un Mondiale di calcio. La band ha comunque un seguito minimo su Spotify: solo 230mila ascoltatori mensili. Oltre a 'We are one', a raccogliere ascolti in streaming sono i brani 'Through the phone' e 'Next to you'.

Il testo di 'We are one'

We take our first breath And then we exhale Though we give it all we got Until we fail We get back up again We take a look around Oh, life can be a long road But at least we're not alone We might be different, we might be unique You might be a leader, I might be a freak And we might be different But under the falling sun Tonight we are one We are one When we rise, we rise like the sun When we go down, we go down, we go down, we go down We take our first step And then we fall But still we keep on going Climbing every wall We keep on fighting Turning every stone And life can be a long road At least we're not alone We might be different, we might be unique You might be a leader, I might be a freak And we might be different But under the falling sun Tonight we are one We are one When we rise, we rise like the sun When we go down, we go down, we go down We are one (We might be different, we might be unique) We are one (You might be a leader, I might be a freak) We are one (And we might be different But under the falling sun) Tonight we are one (We might be different, we might be unique) We are one (You might be a leader, I might be a freak) When we rise, we rise like the sun When we go down, we go down, we go down, we go down We are one

La traduzione di 'We are one'

'Siamo una cosa sola'

Facciamo il nostro primo respiro E poi espiriamo Anche se ci mettiamo tutto quello che abbiamo Finché non falliamo Ci ritiriamo su Ci diamo un'occhiata intorno Oh, la vita può essere una strada lunga Ma almeno non siamo soli Potremo essere diversi, potremo essere unici Tu potrai essere un leader, io potrò essere uno strambo E potremo essere diversi Ma, sotto il sole che tramonta Stasera, siamo uno Siamo uno Quando sorgiamo, sorgiamo come il sole Quando tramontiamo, tramontiamo, tramontiamo, tramontiamo Facciamo il nostro primo passo E poi cadiamo Eppure, andiamo avanti E arrampicandoci su tutti i muri Continuiamo a combattere Volgendo ogni pietra E la vita potrebbe essere una strada lunga Almeno non siamo soli Potremo essere diversi, potremo essere unici Tu potrai essere un leader, io potrò essere uno strambo E potremo essere diversi Ma, sotto il sole che tramonta Stasera, siamo uno Siamo uno Quando sorgiamo, sorgiamo come il sole Quando tramontiamo, tramontiamo, tramontiamo, tramontiamo Siamo uno (Potremo essere diversi, potremo essere unici) E siamo uno (Tu potrai essere un leader, io potrò essere uno strambo) Siamo uno (E potremo essere diversi ma, sotto il sole che tramonta) Stasera, siamo uno (Potremo essere diversi, potremo essere unici) E siamo uno (Tu potrai essere un leader, io potrò essere uno strambo) Quando sorgiamo, sorgiamo come il sole Quando tramontiamo, tramontiamo, tramontiamo- Siamo uno